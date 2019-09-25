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Раз шажочек, два шажочек: сколько шагов нужно совершать за день

Раз шажочек, два шажочек: сколько шагов нужно совершать за день
14:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики рассказали о количестве шагов, которое необходимо совершать в день людям разного возраста.

Для тренировки сердечно-сосудистой системы молодые люди должны совершать в день не менее десяти тысяч шагов, пожилые — до пяти-семи тысяч. Такую рекомендацию дал врач-кардиолог Юрий Конев.

"Если молодой человек делает меньше десяти тысяч шагов, пожилой — меньше шести-семи тысяч, а преклонного возраста — меньше пяти тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он ни занимался" - говорит доктор.

Доктор добавил, что люди, которые преимущественно передвигаются на автомобиле, в первую очередь рискуют получить ранние возраст-ассоциированные заболевания, среди которых избыточный вес, преддиабет, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца.

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При этом неважно, чем вы занимались в течение дня, так как никакую деятельность нельзя по пользе приравнять к ходьбе, считают медики.

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Здоровье, Тренировка, Польза, Ходьба.
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