Кому полезно пить шампанское (Фото)

Психологи из Мадрида посоветовали нервным женщинам регулярно выпивать бокал шампанского.
По данным исследователей Института исследований продуктов питания в Мадриде, употребление этого игристого напитка помогает справиться со стрессом и повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.
Однако ученые предостерегают, что максимальная доза напитка: не более 100 миллилитров в день.
В то же время, нейробиологи из США выяснили, что для активации мозговой деятельности, именно вино является лучшим продуктом.
Напомним, что новое исследование, проведенное учеными из Университета Вашингтона, показало, что натуральный сахар в меде способен предотвращать инфаркты.