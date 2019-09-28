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Кому полезно пить шампанское (Фото)

Кому полезно пить шампанское (Фото)
09:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По мнению специалистов, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели.

Психологи из Мадрида посоветовали нервным женщинам регулярно выпивать бокал шампанского.

По данным исследователей Института исследований продуктов питания в Мадриде, употребление этого игристого напитка помогает справиться со стрессом и повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.

Однако ученые предостерегают, что максимальная доза напитка: не более 100 миллилитров в день.

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В то же время, нейробиологи из США выяснили, что для активации мозговой деятельности, именно вино является лучшим продуктом.

Напомним, что новое исследование, проведенное учеными из Университета Вашингтона, показало, что натуральный сахар в меде способен предотвращать инфаркты.

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Здоровье, Мадрид, Шампанское, Совет медиков.
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