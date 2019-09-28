ТОП-7 полезных продуктов, которые положительно влияют на женское здоровье

1 Полезные продукты для женского здоровья: брокколи. Научные исследования свидетельствуют, что капуста (брокколи в особенности) содержит изотиоцианат - вещество, способное присоединяться к дефектному белку раковой клетки и запускать ее самоуничтожение (апоптоз). Быстрее всего при этом гибнут клетки опухоли молочной железы.

2 Полезные продукты для женского здоровья: свекла. Употребление свеклы и свекольного сока действенно защищает от скачков высокого давления. Кроме того, вещества свеклы способствуют лучшей сопротивляемости организма раковым клеткам и воспалениям.

3 Полезные продукты для женского здоровья: орехи. Благодаря обилию ценных компонентов в своем составе орехи способствуют нормализации менструального цикла и гормонального баланса.

4 Полезные продукты для женского здоровья: грейпфруты. В этих цитрусовых фруктах много витамина С, и употребление грейпфрутов помогает бороться с усталостью, а также улучшает обмен веществ, дает противогрибковый эффект.

5 Полезные продукты для женского здоровья: шпинат. Один из лучших растительных продуктов, способствующих поддержанию веса. Кроме того, содержа много белка, витаминов, микроэлементов, зелень эффективно борется со старением.

6 Полезные продукты для женского здоровья: ягоды. Их употребление дает противовоспалительный эффект.