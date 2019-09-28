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ТОП-7 полезных продуктов, которые положительно влияют на женское здоровье

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ТОП-7 полезных продуктов, которые положительно влияют на женское здоровье
02:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты в области здорового питания настоятельно рекомендуют женщинам включить эти продукты в свой рацион питания.

  • 1

    Полезные продукты для женского здоровья: брокколи. Научные исследования свидетельствуют, что капуста (брокколи в особенности) содержит изотиоцианат - вещество, способное присоединяться к дефектному белку раковой клетки и запускать ее самоуничтожение (апоптоз). Быстрее всего при этом гибнут клетки опухоли молочной железы.

  • 2

    Полезные продукты для женского здоровья: свекла. Употребление свеклы и свекольного сока действенно защищает от скачков высокого давления. Кроме того, вещества свеклы способствуют лучшей сопротивляемости организма раковым клеткам и воспалениям.

  • 3

    Полезные продукты для женского здоровья: орехи. Благодаря обилию ценных компонентов в своем составе орехи способствуют нормализации менструального цикла и гормонального баланса.

  • 4

    Полезные продукты для женского здоровья: грейпфруты. В этих цитрусовых фруктах много витамина С, и употребление грейпфрутов помогает бороться с усталостью, а также улучшает обмен веществ, дает противогрибковый эффект.

  • 5

    Полезные продукты для женского здоровья: шпинат. Один из лучших растительных продуктов, способствующих поддержанию веса. Кроме того, содержа много белка, витаминов, микроэлементов, зелень эффективно борется со старением.

  • 6

    Полезные продукты для женского здоровья: ягоды. Их употребление дает противовоспалительный эффект.

  • 7

    Полезные продукты для женского здоровья: кефир. Ферментированные молочные продукты – это источник пробиотиков, которые помогают не только улучшить работу ЖКТ, но и понизить вероятность вагинальных инфекций.

Апельсиновый сок vs апельсин: что полезнее

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