Апельсиновый сок vs апельсин: что полезнее

Новости шоу бизнеса:Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что апельсиновый сок гораздо полезнее, чем сам фрукт.

Стакан этого напитка в день укрепит иммунитет и поможет предотвратить риск сразу несколько опасных заболеваний. О работе специалистов из Университетов Киля и Гогенхайма, говорится в издании Clinical Nutrition.

Дано известно, что в апельсинах содержится много витамина С, каротиноидов и флавоноидов. Эти вещества способны снизить риски возникновения определенных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а также подагры. Лучше всего с этой ролью справляется именно сок, а не сами плоды. Тем не менее в последние годы апельсиновый сок объявили вредным из-за большого количества фруктозы, которая противопоказана для тех, кто следит за своей фигурой.

Исследователи из Германии, однако, провели несколько экспериментов, которые показали, что стакан сока на завтрак диете не помеха. Даже наоборот. Определенные питательные вещества, которые есть в соке оранжевых цитрусов, лучше усваиваются организмом, так как повышается их биодоступность.

Для того, чтобы это доказать, ученые провели два эксперимента. В первом приняли участие 12 человек. Они отказались от растительных продуктов, содержащих каротиноиды (например, помидоры, морковь и шпинат и др.). В течение нескольких дней они пили на завтрак апельсиновый сок, а затем ели сами цитрусовые. После этого у каждого из испытуемых брали кровь на анализ. Было установлено, что люди потребляли примерно в два раза больше каротиноидов из апельсинового сока, чем из фруктов.

Связано это с процессом производства сока, в ходе которого пектин и целлюлоза из напитка удаляются. Если употреблять сами фрукты, то данные вещества частично мешают усваиваться каротиноидам. Помимо этого, решающее значение для усвоения питательных веществ имеет консистенция продуктов. Так, при пережевывании апельсин никогда не измельчается полностью, что мешает абсорбции антиоксидантов.

Второй эксперимент показал, что регулярное употребление сока апельсинов может снизить уровень мочевой кислоты, предотвратив развитие подагры. Этот эффект специалисты связали с тем, что в соке содержится много витамина C и флавоноидов (в частности, гесперидина). Если кристаллизация мочевой кислоты в суставах и тканях задерживается, это может предотвратить развитие подагры, пояснили ученые.