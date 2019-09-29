Почему нежелательно есть холодную пищу (Фото)

Новости шоу бизнеса:Температура пищи, поступающей в желудок, определяет время переваривания.

Известно, что злоупотребление фаст-фудом ведет к образованию лишнего веса. Виной всему не только избыток жиров и углеводов, но и привычка принимать пищу в холодном виде и запивать ледяными напитками, -выяснили диетологи.

Теплая пища переваривается за 2-3 часа, происходит процесс расщепления белковых молекул на аминокислоты.

Прохладная пища проходит через желудок в 2 раза быстрее, в связи с этим в кишечник попадают непереваренные белки, которые не могут всосаться.

Вдобавок, в кишечнике размножаются бактерии от непереваренной пищи: дисбактериоз, нарушенный обмен веществ, лишний вес обеспечены.

Конечно, ни мороженое, ни окрошка в разумных количествах не навредят. Но посмотрите на растолстевших американцев, привыкших изо дня в день питаться фаст-фудом, запиваемым ледяной колой, -и это будет лучшим доказательством правоты диетологов.