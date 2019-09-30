Лечение мигрени: как снять боль (Фото)

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Мигрень является неврологическим расстройством, которое часто передается по наследству и характеризуется повышенной возбудимостью специфических областей мозга. Если вам не повезло получить такой "подарочек" от мамы и бабушки, вы наверняка смирились с тем, что мигрень будет сопровождать вас всю жизнь.

Ведите дневник мигрени

Отмечайте в специальном блокноте или календаре те дни, когда вас преследуют мигрени. Проанализировав через несколько месяцев даты, когда вас сваливала головная боль, вы можете заметить некоторые тенденции. Например, что мигрень появляется перед менструацией. Или возникает в выходные дни, как ответ на накопленный за неделю стресс. Эти записи помогут вам понять, как себя вести, чтобы мигрень не возникла.