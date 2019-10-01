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Лекарство от высокого давления: рисовая диета

Лекарство от высокого давления: рисовая диета
12:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики рассказали, как снизить артериальное давление с помощью популярного злака.

Эксперты в сфере питания разработали специальную рисовую диету для гипертоников. Больным рекомендуют устраивать два разгрузочных "злаковых" дня в неделю. Для борьбы с гипертонией промывают стакан сухого риса, заливают на ночь водой, а утром варят без соли. Затем делят порцию на восемь частей и употребляют в течение суток через равные промежутки времени.

Рис снижает артериальное давление без медикаментов, поскольку содержит много калия. Микроэлемент поддерживает сердце и улучшает состояние гипертоников. Рис легко усваивается организмом и в отличие от таблеток не подрывает здоровье.

Напомним, в первую очередь аптечные лекарства вредят печени. Чтобы этого не происходило, рекомендуется заменять таблетки на рис. Злак выступает профилактическим средством и натуральным лекарством. Если регулярно устраивать рисовые разгрузочные рисовые дни, то риск гипертонии снижается в два-три раза.

Медики подсказали, чего и сколько надо есть на протяжении дня

При стабильно высоком давлении рекомендуется посещать терапевта. Гипертония опасна, так как увеличивает вероятность инсультов и приводит к преждевременной смерти. Поэтому пренебрегать наставлениями врача не стоит.

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Здоровье, Давление, Рис, Высокое давление, Рисовая диета.
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