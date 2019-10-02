Не спешите стричься: как восстановить ослабленные локоны (Фото)

Разрушенный волос в первую очередь теряет белок, поэтому локонам необходима дополнительная защита. Потерю важных компонентов восполнят средства с протеинами и натуральными маслами. Такие кондиционеры и маски стимулируют выработку собственного кератина.

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Рацион

Волосы в основном состоят из белка, поэтому нужно есть творог, яйца, птицу, бобовые. Здоровью кожи головы способствуют жирные кислоты Омега 3, 6 и 9. Их много в жирной рыбе, льняном масле, орехах. Еще важен витамин С, содержащийся в чернике, шпинате, брокколи. Он укрепляет кровеносные сосуды, снабжает фолликулы питательными веществами.

Не менее ценны витамины А и Е, которые стабилизируют структуру волос. Они есть в моркови, авокадо, абрикосах. В дополнение к здоровому питанию эксперты рекомендуют поливитамины с биотином в составе.