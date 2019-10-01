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Зависимость от смартфона способствует развитию депрессии

Зависимость от смартфона способствует развитию депрессии
20:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Постоянное "залипание" в экран смартфона провоцирует развитие депрессивных симптомов.

Многие исследования показывают наличие связи между зависимостью от гаджетов и симптомами депрессии. Однако не ясно, что случается раньше: депрессия влечет за собой аддикцию к смартфону или, наоборот, чрезмерное "залипание" в телефон способствует развитию расстройства. Статья, опубликованная в Journal of Adolescent Health, отвечает на этот вопрос.

Ученые из Аризонского университета провели исследование среди 346 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, во время которого выяснили, что же первично. "Основной вывод - зависимость от смартфона напрямую предсказывает последующие симптомы депрессии, - говорит руководитель исследовательской группы Мэттью Лапьер. - Это большая проблема, когда люди слишком зависят от устройства, тревожатся, если его нет под рукой, и используют смартфон в ущерб своей повседневной жизни".

Исследователи измерили степень зависимости от гаджета при помощи опросника. Испытуемых попросили оценить утверждения вроде 2Я впадаю в панику, когда не могу пользоваться смартфоном" по четырехбалльной шкале в зависимости от того, насколько они верны или нет для конкретного человека. Также участники исследования отвечали на вопросы, по которым была произведена оценка депрессивных симптомов и интенсивности ежедневного пользования смартфоном. Опрос провели дважды, с интервалом в 2,5-3 месяца.

Ученые целенаправленно отбирали для исследования людей в таком относительно узком возрастном диапазоне. Выбор был обусловлен тем, что поколение 18-20-летних буквально "выросло на смартфонах", а сейчас эти молодые люди находятся на переходном этапе жизни, где их психологическое и психическое здоровье уязвимо. "В старшем подростковом возрасте проще впасть в зависимость от смартфона, а смартфон может оказать на них (людей в возрасте от 18 до 20 лет. - Прим. ред.) большее негативное влияние, ведь они уже очень уязвимы для депрессии", - поясняет Чжао Пэнфэй, соавтор исследования.

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С учетом всех возможных негативных последствий от пользования смартфонами исследователи рекомендуют пересмотреть свое отношение к этим устройствам и сознательно ограничивать себя во времени взаимодействия с гаджетами. "Когда люди испытывают стресс, они должны использовать более здоровые подходы [чем уход в виртуальный мир] - например, беседовать с друзьями для получения поддержки, делать какие-то упражнения или медитировать", - подытоживает Пэнфэй.

Кстати, депрессия может быть и полезна: так, пациенты с клинической депрессией лучше распознают недостижимые цели и проще от них отказываются.

А ученые из Канады выявили неожиданный побочный эффект депрессии: она провоцирует развитие псориатического артрита.

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Исследование, Гаджеты, Ученые, Смартфоны, Телефон, Зависимость, Негативное влияние.
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