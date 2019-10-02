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Яблоки полезны всем сердечникам

Яблоки полезны всем сердечникам
16:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Названа убедительная причина ежедневно есть яблоки.

Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечнососудистых заболеваний, сообщил сайт Оксфордского университета.

Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.

Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечнососудистой системы на 12% реже остальных людей.

Молодильные яблоки: этот фрукт может помочь нарастить мышцы и похудеть

По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.

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Еда, Яблоки, Совет, Калий, Причина, Железо, Рацион, Польза для здоровья.
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