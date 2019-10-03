Будьте бдительны: продукты, которые могут спровоцировать рак (Фото)

1 Попкорн из микроволновки Медики всего мира обсуждают роль этого продукта в распространении рака легких. И сами зерна, и масло, в котором они жарятся, - как правило, генетически модифицированные продукты, а их влияние на человеческий организм пока мало изучено. Искусственные ароматизаторы, добавляемые в масло, выделяют опасные пары, содержащие токсичное вещество диацетил.

2 Консервы В них, как правило, добавляют бисфенол-А (он же BPA). Доказано, что у крыс потребление этого вещества вызывает генетические изменения клеток головного мозга. О том, как бисфенол-А влияет на человеческий организм, известно мало, существует мнение, что он провоцирует изменение клеток и развитие онкологических болезней. Вместо консервированных овощей и фруктов лучше покупать свежие или замороженные. Кстати, ВРА содержат многие пластмассы, стоматологические композиты и термобумага.

3 Мясо на гриле Хуже всего, если это хот-дог. Приготовление мяса на гриле освобождает канцерогенные вещества - гетероциклические ароматические амины. Молекулярная структура мяса при этом меняется. Так что безопаснее готовить на сковороде.

4 Сахар-рафинад Для его изготовления часто используют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) и генно-модифицированную сахарную свеклу - это худшие враги вашего здоровья. Впрочем, другие рафинированные виды сахара тоже опасны. В рейтинге продуктов, провоцирующих рак, они занимают первое место. Их потребление вызывает мощные выбросы инсулина, питающего раковые клетки. Тот факт, что рак "любит" сахар, давно доказан, онкологи сегодня используют лекарство от диабета для борьбы с раковыми клетками.

5 Соленые, маринованные и копченые продукты Обычно содержат консерванты - нитраты, предназначенные для продления срока годности. Они накапливаются в вашем организме и со временем вызывают повреждение на клеточном уровне, что приводит к таким заболеваниям, как рак. Когда копчёные продукты готовят при высоких температурах, нитраты превращаются в гораздо более опасные нитриты. Речь идёт не о домашнем мариновании, а о продуктах фабричного производства.

6 Газированные напитки Разговоры о том, что такие напитки способствуют развитию раковых опухолей в органах пищеварения, ведутся уже лет двадцать. Они содержат уже упомянутый высокофруктозный кукурузный сироп (HFCS), красители и множество других химических веществ, вредных для здоровья. Они лишают ваш организм питательных веществ, которые он получает из других продуктов. Если на этикетке написано, что напиток "диетический", скорее всего, вы потребляете аспартам. А он для человека не полезнее крысиного яда.

7 Белая мука Пищевая ценность муки снижается при фабричной обработке. Затем ее отбеливают хлорным газом. Гликемический индекс для белой муки очень высок. По сути, это означает, что ее потребление повышает уровень инсулина в вашей крови, что само по себе неплохо. Однако чрезмерное потребление продуктов, содержащих белую муку, может привести к повышенной резистентности к инсулину. То есть инсулин, который помогает бороться с раковыми клетками, перестанет на вас действовать.