Скачать
Среда, 02.10.2019
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Генк 0:0 Наполи: текстовая онлайн-трансляция
Генк 0:0 Наполи: текстовая онлайн-трансляция
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)

Была создана кровь, которая подойдет для переливания любому пациенту

Была создана кровь, которая подойдет для переливания любому пациенту
19:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые утверждают, что изготовили искусственную кровь, которую можно переливать любому пациенту, независимо от его группы крови и резус-фактора.

Команда японских экспертов создала искусственную кровь с эритроцитами, которые содержат кислород, и тромбоцитами, которые вызывают свертывание крови. Ученые считают, что их изобретение может спасти жизни многих людей.

Некоторые машины скорой помощи в Великобритании уже ввели в эксплуатацию запасы 0-отрицательной крови, которую называют "универсальной", поскольку ее можно сдать кому-то в чрезвычайных ситуациях, однако ее слишком мало, чтобы помочь всем пострадавшим.

"Трудно запастись достаточным количеством крови для переливания в таких регионах, как отдаленные острова", – сказал доктор Манабу Киношита, автор исследования. Эксперты заявляют, что искусственная кровь может храниться при нормальной температуре более года.

Зависимость от смартфона способствует развитию депрессии

Во время тестирования искусственной крови на кроликах не было замечено никаких побочных эффектов. Также эта кровь может быть произведена без антител или антигенов, что делает ее "универсальной". Ученые добавили, что во время эксперимента 4 из 10 кроликов умерли от потери крови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Ученые, Группа крови, Кровь, Пациент, Резус-фактор, Искусственная кровь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы лучшие напитки для здоровья печени
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
04 Именины (День Ангела) Игоря: значение имени и поздравления
05 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
В Минфине спрогнозировали рост ВВП
В Минфине спрогнозировали рост ВВП
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь