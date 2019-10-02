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Среда, 02.10.2019
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Обратите внимание: основные правила, которые помогут при похудении

Обратите внимание: основные правила, которые помогут при похудении
21:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Когда вопрос касается снижения веса, только от вас зависит, будет кухня вашим союзником или противником.

Следуйте этим простым принципам, чтобы всегда оставаться в форме, советуют диетологи.

Делайте чипсы из фруктов и овощей

Яблоко, дыня, киви, морковь, перец и сельдерей - эти и другие овощи и фрукты станут отличной альтернативой картофельным чипсам, приготовленным на масле. Нарежьте продукты пластинами или кубиками и храните закуску в пластмассовом контейнере.

Поставьте его в холодильнике на уровне глаз - так вы увидите его первым, когда решите перекусить.

Приготовьте большую миску салата

Если вы начнёте ужин с порции салата, скорее всего, основного блюда вы съедите меньше. А значит, приём пищи будет менее калорийным. Как утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения, для правильной работы ЖКТ в день рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей.

Разложите закуски по небольшим пакета 

Иногда сложно себя контролировать - стоит открыть упаковку чего-либо и хочется съесть всё до последней крошки. В таком случае возьмите орехи, сыр, фрукты, ягоды и расфасуйте по пакетам, чтобы порция каждой закуски не превышала 100—150 граммов. Берите такие пакетики в кино, на прогулку или на работу.

Храните овощи и фрукты в морозилке

Во-первых, вы сэкономите, если будете покупать продукты оптом. Во-вторых, у вас всегда под рукой будет любимый полезный ингредиент. Вы сможете его добавить в коктейль, салат, суп или омлет.

Откажитесь от нездоровой пищи

Ваши друзья или близкие могут быть фанатами шоколадных батончиков, мороженого или пирожных, но пока эти продукты будут находиться в зоне вашей досягаемости, вы будете хотеть их съесть. 

Уберите из дома все, что не вписывается в концепцию здорового питания. Не покупайте сладкое, не смотрите в его сторону, изучите документальные фильмы о вреде сахара и осознайте: такая пища - это вред. Подумайте лучше о том, что вы заедаете. Проблемы, стресс или хотите есть, когда просто включаете телевизор?

Используйте тарелки для небольших порций

Так мы устроены: считаем, что необходимо съесть все содержимое посуды. Будьте хитрее и пользуйтесь тарелкой меньшего размера. Даже не контролируя ситуацию, вы будете потреблять меньше калорий.

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Готовьте большее количество порций

Вы всегда можете разложить еду по контейнерам и хранить ее в холодильнике. Берите контейнеры с собой - так вы убережёте себя от покупки "еды на вынос" или нездорового приёма пищи. Готовьте овощи на пару, супы или то, что хранится не один день.

Убирайте еду из поля зрения

Когда вы приготовите обед или ужин, уберите ненужные продукты в холодильник или шкаф. После основного приёма пищи у вас не появится соблазн съесть лишнего - вы просто забудете о еде. Помните: с глаз долой, с талии - вон.

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Питание, Диета, Похудение, Как похудеть, PP, Худеть, Здоровый способ жизни, Главные правила.
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