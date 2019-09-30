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Секреты, которыми пользуются мишленовские шефы: как сделать еду намного вкуснее (Фото)

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Секреты, которыми пользуются мишленовские шефы: как сделать еду намного вкуснее (Фото)
03:05 Сегодня Телеграф http://healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты, предложили несколько секретов, которые помогут сделать привычную еду еще полезнее.

  • 1

    Делайте молочные коктейли с бананом

    На первый взгляд, такой совет может показаться неожиданным, но давайте разбираться. Дело в том, что все молочные продукты богаты кальцием, а инулин, содержащийся в бананах, помогает организму лучше усваивать этот ценный минерал. Таким образом, готовя на завтрак молочный коктейль с бананом или просто дополняя им творог или йогурт, вы будете получать гораздо больше пользы. 

  • 2

    Добавляйте цитрусовые в зеленый чай

    Не секрет, что зеленый чай является невероятно полезным напитком, богатым антиоксидантами. Доказано, что при регулярном употреблении он может стать отличной профилактикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для того чтобы все важные элементы, содержащиеся в зеленом чае, лучше усваивались, добавляйте в него кружочек апельсина или лимона. Это сделает напиток вкуснее и полезнее.

  • 3

    Не снимайте кожуру с яблок

    Значительная часть витаминов, антиоксидантов и клетчатки содержится не в самом яблоке, а в кожуре. Именно поэтому диетологи рекомендуют употреблять яблоки целиком, а не в очищенном виде или в форме сока. Однако помните, что помимо полезных элементов, в кожуре могут накапливаться и вредные вещества, поэтому отдавайте предпочтение фермерским яблокам, которые не подвергались никакой химической обработке.

  • 4

    Готовьте морковь и помидоры

    Чаще всего рекомендуется употреблять овощи сырыми, чтобы получить максимальную пользу. Однако морковь и помидоры становятся полезнее после термической обработки. Приготовив морковь на пару, вы получите больше бета-каротина. 

  • 5

    Сочетайте шпинат с витамином С 

    Шпинат особенно ценится приверженцами здорового питания за высокое содержание железа. Для того чтобы оно лучше усваивалось, дополните блюдо из шпината продуктами, богатыми витамином С. Например, можно сделать салат с молодым шпинатом, добавив в него красный болгарский перец. Если вы подаете шпинат в качестве гарнира, то побалуйте себя на десерт фруктовым салатом с цитрусовыми или просто свежими ягодами, в которых тоже много витамина С.

  • 6

    Дополняйте овощи полезными жирами

    Многие люди до сих пор избегают продуктов, богатых жирами, опасаясь за фигуру. Поступая таким образом, вы лишаете себя дополнительных витаминов. Дело в том, что некоторые из них, например, витамины А и Е, являются жирорастворимыми, и при недостаточном количестве жиров в рационе просто не усваиваются. Если вы хотите получить максимальную пользу, употребляя овощи, то не бойтесь добавлять к ним полезные жиры. Готовьте закуски с авокадо, заправляйте овощные салаты оливковым маслом, а также добавляйте в блюда из овощей орехи и семечки.

  • 7

    Режьте чеснок

    Шеф-повара часто обжаривают целые зубчики чеснока. Это добавляет блюду вкус и аромат, но, к сожалению, не делает его полезнее. Для желающих получить весь спектр витаминов и микроэлементов из чеснока, мы советуем его мелко резать, причем желательно минут за 5–10 перед добавлением в пищу.

  • 8

    Подавайте красное вино к рыбе

    Ценители вин сейчас вправе возмутиться, ведь традиционно к рыбе подают белое вино. Но не спешите протестовать, ведь мы говорим о том, как сделать продукты еще полезнее. Полифенолы, содержащиеся в красном вине и являющиеся мощными антиоксидантами, защищают от преждевременного распада жирные кислоты Омега-3, которыми богата рыба. Таким образом, умеренное употребление вина с жирной рыбой будет полезно для сердца и сосудов.

Обязательно включите его в рацион: полезные свойства чеснока

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