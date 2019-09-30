Секреты, которыми пользуются мишленовские шефы: как сделать еду намного вкуснее (Фото)

1 Делайте молочные коктейли с бананом На первый взгляд, такой совет может показаться неожиданным, но давайте разбираться. Дело в том, что все молочные продукты богаты кальцием, а инулин, содержащийся в бананах, помогает организму лучше усваивать этот ценный минерал. Таким образом, готовя на завтрак молочный коктейль с бананом или просто дополняя им творог или йогурт, вы будете получать гораздо больше пользы.

2 Добавляйте цитрусовые в зеленый чай Не секрет, что зеленый чай является невероятно полезным напитком, богатым антиоксидантами. Доказано, что при регулярном употреблении он может стать отличной профилактикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для того чтобы все важные элементы, содержащиеся в зеленом чае, лучше усваивались, добавляйте в него кружочек апельсина или лимона. Это сделает напиток вкуснее и полезнее.

3 Не снимайте кожуру с яблок Значительная часть витаминов, антиоксидантов и клетчатки содержится не в самом яблоке, а в кожуре. Именно поэтому диетологи рекомендуют употреблять яблоки целиком, а не в очищенном виде или в форме сока. Однако помните, что помимо полезных элементов, в кожуре могут накапливаться и вредные вещества, поэтому отдавайте предпочтение фермерским яблокам, которые не подвергались никакой химической обработке.

4 Готовьте морковь и помидоры Чаще всего рекомендуется употреблять овощи сырыми, чтобы получить максимальную пользу. Однако морковь и помидоры становятся полезнее после термической обработки. Приготовив морковь на пару, вы получите больше бета-каротина.

5 Сочетайте шпинат с витамином С Шпинат особенно ценится приверженцами здорового питания за высокое содержание железа. Для того чтобы оно лучше усваивалось, дополните блюдо из шпината продуктами, богатыми витамином С. Например, можно сделать салат с молодым шпинатом, добавив в него красный болгарский перец. Если вы подаете шпинат в качестве гарнира, то побалуйте себя на десерт фруктовым салатом с цитрусовыми или просто свежими ягодами, в которых тоже много витамина С.

6 Дополняйте овощи полезными жирами Многие люди до сих пор избегают продуктов, богатых жирами, опасаясь за фигуру. Поступая таким образом, вы лишаете себя дополнительных витаминов. Дело в том, что некоторые из них, например, витамины А и Е, являются жирорастворимыми, и при недостаточном количестве жиров в рационе просто не усваиваются. Если вы хотите получить максимальную пользу, употребляя овощи, то не бойтесь добавлять к ним полезные жиры. Готовьте закуски с авокадо, заправляйте овощные салаты оливковым маслом, а также добавляйте в блюда из овощей орехи и семечки.

7 Режьте чеснок Шеф-повара часто обжаривают целые зубчики чеснока. Это добавляет блюду вкус и аромат, но, к сожалению, не делает его полезнее. Для желающих получить весь спектр витаминов и микроэлементов из чеснока, мы советуем его мелко резать, причем желательно минут за 5–10 перед добавлением в пищу.