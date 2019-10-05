Продукты, которые замедляют процесс старения

Весенние прилавки после долгой зимы наконец запестрили зеленым цветом.
Что выбрать и какую пользу эта зелень принесет.
Черемша
Пучка черемши хватит тебе надолго: она обладает сильным ароматом и для того, чтобы придать блюду пикантности, достаточно одного стручка.
Черемша разгоняет обмен веществ, способствует похудению, дарит бодрость и улучшает пищеварение. А еще, это отличный способ очистить тело от излишнего холестерина.
Зеленый чеснок
Ростки молодого чеснока понижают уровень сахара в крови, помогают справиться с повышенным давлением и обладают бактерицидными свойствами: способны бороться с болезнями и инфекциями.
Молодой чеснок является отличным афродизиаком и повышает либидо.
Петрушка
Петрушка полезна для зрения: в ней содержится максимальное количество бета-каротина и витамина А. Она поднимает гемоглобин, а благодаря высокому содержанию кальция, укрепляет кости и зубы.
В петрушке содержатся антиоксиданты, которые замедляют процесс старения и предотвращают опасные заболевания.
Укроп
Укроп способен лечить почечные и простудные заболевания на ранних стадиях: это идеальный помощник при цистите.
К тому же, он ускоряет обмен веществ, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, успокаивает тахикардию и нормализует давление.