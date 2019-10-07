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Как поддержать иммунную систему осенью: самые полезные продукты

Как поддержать иммунную систему осенью: самые полезные продукты
17:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы укрепить свою иммунную систему, нам нужно черпать силы из того, что мы едим.

Ни один воспеты историками знаменитый полководец не организовал оборону лучше, чем иммунная система нашего организма. Ее вездесущие бойцы круглосуточно готовы сразиться с агрессорами. Состояние иммунной системы во многом зависит от питания. Если снабжать организм всем необходимым, он будет исправно нести свою службу, отражая атаки врагов.

Подкормка иммунной системы – это не просто горсть поливитаминов. Наша "ангелы-хранители" привередливы. Перегрузка тем или иным, даже очень полезным веществом способна вывести их из равновесия и дать весьма неприятный побочны эффект. Избыток витамина не менее вреден, чем его недостаток. Но если получать все, что нужно, не из аптеки, а из пищи, вероятность опасной для иммунной системы передозировки очень мала.

Для нормальной работы иммунной системы необходим высококачественный белок. В нашей жизни нередко складываются определенные предпочтения в питании, где преобладают салаты, супы, хлеб, что ведет к дефициту белка. Надо восполнять его рыбой, постным мясом, нежирными кисломолочными продуктами и бобовыми.

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Для иммунной системы особенно нужны витамины А, С, Е, группы В, биотин и фолиевая кислота. Требуются также определенные микроэлементы, в частности цинк, железо, медь, селен (последний особенно важен для профилактики рака). 

Какие продукты укрепят иммунную систему: вареная фасоль, нежирные кисломолочные продукты, свекла, семечки подсолнуха, тунец, проростки пшеницы, шпинат, тыква, брокколи. Все они богаты необходимыми витаминами и микроэлементами.

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Здоровье, Продукты, Иммунная система, Полезно, Полезности, Что полезно есть.
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