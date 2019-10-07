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Советы, которые помогут научиться контролировать свой гнев

Советы, которые помогут научиться контролировать свой гнев
21:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Контролировать гнев – непросто. Если он приводит к неконтролируемой агрессии или насилию, нужно обязательно проконсультироваться с психиатром.

Однако если вы считаете, что все значительно проще, можете попробовать освоить гнев самостоятельно.

Когда человек злится, организм выделяет гормоны стресса, такие как адреналин, норадреналин и кортизол. Постоянный и неуправляемый гнев может привести к доминированию этих гормонов, что негативно скажется на здоровье, сообщает MedicalNewsToday.

Что делать, если столкнулись с раздражителем:

  • посчитайте до 10;
  • выйдите на пешую прогулку;
  • поговорите с человеком, который не участвует в конфликте;

Это может помочь разрядить ситуацию и четче определить причину такого сильного эмоционального состояния.

Известные методы борьбы с гневом:

  • дышите глубоко и медленно, фокусируясь на этом. Старайтесь тратить больше времени на выдох, чем на вдох;
  • попробуйте напрячь тело на 10 секунд, а затем расслабьтесь;
  • медитация также может помочь отвести ум от гнева во время тревожных ситуаций, особенно, если практиковаться часто;
  • физические нагрузки – прекрасный способ использовать излишек адреналина. Например, быстрый бег, ходьба или боевые виды спорта смогут помочь вам выплеснуть агрессию;
  • направьте гнев на что-то другое: рвите бумагу, измельчайте кубики льда над мойкой или кричите в подушку;
  • попробуйте отвлечься: примите душ, порисуйте, сложите конструктор, напишите стихотворение и тому подобное.

На самом деле, какой метод подействует, зависит от человека. Однако путем ошибок и проб можно найти метод, который подходит именно вам.

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Все по теме:

Здоровье, Упражнения, Контроль, Психология, Гнев, Как контролировать гнев.
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