Советы, которые помогут научиться контролировать свой гнев

Однако если вы считаете, что все значительно проще, можете попробовать освоить гнев самостоятельно.
Когда человек злится, организм выделяет гормоны стресса, такие как адреналин, норадреналин и кортизол. Постоянный и неуправляемый гнев может привести к доминированию этих гормонов, что негативно скажется на здоровье, сообщает MedicalNewsToday.
Что делать, если столкнулись с раздражителем:
- посчитайте до 10;
- выйдите на пешую прогулку;
- поговорите с человеком, который не участвует в конфликте;
Это может помочь разрядить ситуацию и четче определить причину такого сильного эмоционального состояния.
Известные методы борьбы с гневом:
- дышите глубоко и медленно, фокусируясь на этом. Старайтесь тратить больше времени на выдох, чем на вдох;
- попробуйте напрячь тело на 10 секунд, а затем расслабьтесь;
- медитация также может помочь отвести ум от гнева во время тревожных ситуаций, особенно, если практиковаться часто;
- физические нагрузки – прекрасный способ использовать излишек адреналина. Например, быстрый бег, ходьба или боевые виды спорта смогут помочь вам выплеснуть агрессию;
- направьте гнев на что-то другое: рвите бумагу, измельчайте кубики льда над мойкой или кричите в подушку;
- попробуйте отвлечься: примите душ, порисуйте, сложите конструктор, напишите стихотворение и тому подобное.
На самом деле, какой метод подействует, зависит от человека. Однако путем ошибок и проб можно найти метод, который подходит именно вам.