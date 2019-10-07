Советы, которые помогут научиться контролировать свой гнев

Новости шоу бизнеса:Контролировать гнев – непросто. Если он приводит к неконтролируемой агрессии или насилию, нужно обязательно проконсультироваться с психиатром.

Однако если вы считаете, что все значительно проще, можете попробовать освоить гнев самостоятельно.

Когда человек злится, организм выделяет гормоны стресса, такие как адреналин, норадреналин и кортизол. Постоянный и неуправляемый гнев может привести к доминированию этих гормонов, что негативно скажется на здоровье, сообщает MedicalNewsToday.

Что делать, если столкнулись с раздражителем:

посчитайте до 10;

выйдите на пешую прогулку;

поговорите с человеком, который не участвует в конфликте;

Это может помочь разрядить ситуацию и четче определить причину такого сильного эмоционального состояния.

Известные методы борьбы с гневом:

дышите глубоко и медленно, фокусируясь на этом. Старайтесь тратить больше времени на выдох, чем на вдох;

попробуйте напрячь тело на 10 секунд, а затем расслабьтесь;

медитация также может помочь отвести ум от гнева во время тревожных ситуаций, особенно, если практиковаться часто;

физические нагрузки – прекрасный способ использовать излишек адреналина. Например, быстрый бег, ходьба или боевые виды спорта смогут помочь вам выплеснуть агрессию;

направьте гнев на что-то другое: рвите бумагу, измельчайте кубики льда над мойкой или кричите в подушку;

попробуйте отвлечься: примите душ, порисуйте, сложите конструктор, напишите стихотворение и тому подобное.

На самом деле, какой метод подействует, зависит от человека. Однако путем ошибок и проб можно найти метод, который подходит именно вам.