Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)
Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)

Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром

Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром
00:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Чай следует пить без добавления в жидкость сахара и сладостей.

По словам медиков, привычка регулярно употреблять подслащенный чай вредит здоровым метаболическим процессам, провоцирует ожирение и болезни.

Диетологи считают чай с сахаром опасным врагом стройной фигуры. Медики поясняют, что быстрые углеводы из жидкости усваиваются организмом быстрее всего, что способствует резкому росту уровня глюкозы в крови. Постоянная привычка пить чай с сахаром ведет к развитию резистентности к инсулину и, как следствие этого неблагоприятного процесса, к появлению разного рода опасных нарушений в работе внутренних органов и систем, - в частности, к появлению избытка жировой ткани, предиабету и диабету второго типа.

Кроме того, сахар в чае (в черном) не дает организму усваивать из напитка витамин В1, жизненно необходимый для нормальной работы нервной системы.

Продукты, от которых можно быстро располнеть

Привычка пить сладкий чай может довести и до болезни Альцгеймера. Исследование группы американских ученых под руководством доктора Дуга Брауна завершилось вердиктом о том, что любители пить чай с добавлением сахара на 54% больше рискуют заполучить слабоумие. В частности, высокий риск возникновения болезни Альцгеймера был свойствен тем, кто добавлял к чаю две с половиной чайных ложек сахара. Этими же учеными было обнаружено, что при отказе от привычки добавлять в чай сахар человек может без дополнительных усилий избавиться от 1.5-2 килограммов лишнего веса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чай, Чай с сахаром, Свойства чая с сахаром, Вред чая с сахаром, Почему не стоит пить чай с сахаром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
02 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
03 Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах
04 Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки
05 Джулия Робертс решила повторить легендарный образ героини фильма "Красотка" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром
Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь