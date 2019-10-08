Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром

Новости шоу бизнеса:Чай следует пить без добавления в жидкость сахара и сладостей.

По словам медиков, привычка регулярно употреблять подслащенный чай вредит здоровым метаболическим процессам, провоцирует ожирение и болезни.

Диетологи считают чай с сахаром опасным врагом стройной фигуры. Медики поясняют, что быстрые углеводы из жидкости усваиваются организмом быстрее всего, что способствует резкому росту уровня глюкозы в крови. Постоянная привычка пить чай с сахаром ведет к развитию резистентности к инсулину и, как следствие этого неблагоприятного процесса, к появлению разного рода опасных нарушений в работе внутренних органов и систем, - в частности, к появлению избытка жировой ткани, предиабету и диабету второго типа.

Кроме того, сахар в чае (в черном) не дает организму усваивать из напитка витамин В1, жизненно необходимый для нормальной работы нервной системы.

Привычка пить сладкий чай может довести и до болезни Альцгеймера. Исследование группы американских ученых под руководством доктора Дуга Брауна завершилось вердиктом о том, что любители пить чай с добавлением сахара на 54% больше рискуют заполучить слабоумие. В частности, высокий риск возникновения болезни Альцгеймера был свойствен тем, кто добавлял к чаю две с половиной чайных ложек сахара. Этими же учеными было обнаружено, что при отказе от привычки добавлять в чай сахар человек может без дополнительных усилий избавиться от 1.5-2 килограммов лишнего веса.