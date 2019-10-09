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Среда, 09.10.2019
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Как алкоголь влияет на сердце человека

Как алкоголь влияет на сердце человека
10:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты развенчали миф о том, что разумное употребление алкоголя не несет в себе угрозу для здоровья.

Считается, что умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с полным воздержанием или, наоборот, пьянством.

Недавно исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона попытались более тщательно исследовать связь между потреблением алкоголя и сердечно-сосудистыми заболеваниями, проанализировав электронные медицинские записи 1 93 миллиона здоровых жителей Великобритании в рамках исследования CALIBER.

Все участники на момент начала исследования не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Участники, не употреблявшие алкоголь, были отделены от пьющих. После того, как были учтены несколько значимых факторов, умеренное употребление алкоголя ассоциировалось с меньшим риском развития нескольких (но не со всех) сердечно-сосудистых заболеваний, включая стенокардию, сердечную недостаточность и ишемический инсульт, по сравнению с группой абстинентов.

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Злоупотребление алкоголем (превышающее рекомендуемые нормы) давало повышенный риск таких заболеваний, как сердечная недостаточность, остановка сердца и ишемический инсульт по сравнению с группой умеренного потребления алкоголя, но при этом… скрывало меньший риск развития сердечного приступа и стенокардии.

Впрочем, авторы утверждают, что было бы неразумно поощрять отдельных лиц к употреблению алкоголя в качестве средства снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с более безопасными и более эффективными способами, такими как повышение физической активности и прекращение курения.

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Все по теме:

Сердце, Здоровье, Алкоголь, Алкогольные напитки, Здоровое сердце, Советы медиков.
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