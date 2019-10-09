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Такое ли полезное, как думаем: когда молоко вредит здоровью

Такое ли полезное, как думаем: когда молоко вредит здоровью
21:33 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Молоко может быть полезным как источник кальция и витаминов. Но также его употребление способно вредить здоровью.

Специалисты проанализировали свойства питьевого молока в отношении людей разных возрастов. В результате они заключили, что жирное молоко оказывает разное влияние на организм – это зависит от состояния общего здоровья человека, наличия хронических недугов.

"Для здорового человека жирность молока не имеет большого значения. Но если он страдает, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы или печени, то высокая жирность продукта может стать проблемой, усугубляющей патологические процессы в этих органах", - считает заведующий кафедрой гигиены питания ПГМУ профессор Александр Перевалов.

Профессор подчеркнул, что люди старше 30 лет должны переходить на рацион питания с малым количеством насыщенного жира – это следует делать с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Для людей старше 50 лет этот принцип питания должен быть основополагающим, сказал ученый.

Не молоком единым: продукты, которые тоже неплохо укрепляют кости

"Если люди старше 50 лет ведут малоподвижный образ жизни и употребляют в пищу богатые жиром продукты, а также алкоголь, им лучше использовать молоко жирностью 1,5 процента, то есть наименее жирное из всех существующих видов питьевого молока", - поделился рекомендацией профессор Александр Перевалов.

По его словам, употребление нежирного молока может уменьшать риски возникновения ишемической болезни сердца, а также набора лишних килограммов.

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Питание, Здоровье, Молоко, Вред, Польза.
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