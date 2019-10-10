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Четверг, 10.10.2019
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Еще одну "катку"?: в Британии откроют первую клинику для лечения игрозависимых

Еще одну "катку"?: в Британии откроют первую клинику для лечения игрозависимых
04:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Игровую зависимость начнут лечить в специальной клинике в Великобритании.

Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии откроет специальную реабилитационную клинику для лечения людей с зависимостью от видеоигр. Об этом пишет The Guardian.

В штате клиники будут работать несколько психологов, психотерапевтов, психиатров и медсестер. Получить лечение пациенты в возрасте от 13 до 25 лет смогут как лично, так и через Skype.

При этом непонятно, сколько будет идти каждый курс реабилитации и сколько будет стоить такая услуга.

"Нужды здравоохранения постоянно меняют, поэтому NHS нельзя стоять на месте. Новая клиника — решение растущей проблемы, которая затронула многих детей и юношей", - говорит глава NHS Саймон Стивенс

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В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от игр в классификацию болезней. Участники рынка раскритиковали решение ВОЗ.

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Великобритания, Игры, Зависимость, Игрозависимость.
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