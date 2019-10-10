ТОП-7 безопасных продуктов, которые можно есть даже ночью

1 Главное, отдавать предпочтение продуктам, которые не навредят ни организму, ни фигуре. Ягоды Уже через несколько месяцев вы сможете баловать свой желудок сочными, сладкими и ароматными ягодами. В таком вкусном перекусе содержится минимальное количество сахара и калорий, а значит вам не нужно беспокоиться о том, что вы снова поправитесь.

2 Миндаль Среди всех разновидностей орехов миндаль по праву считается самым полезным. Он богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами. Будьте уверены, что съев перед сном 20 граммов миндаля, вы принесете своему организму исключительно пользу.

3 Индейка Мясо индейки славится высоким содержанием белка, витаминов и минералов. Доказано, что 150 граммов этого диетического мяса способны обеспечить организм человека суточной нормой витамина РР. Ко всему прочему, индейка легко усваивается организмом, так что вздутие живота и колики вам точно не страшны.

4 Спаржа Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, спаржа богата антиоксидантами, предупреждающими развитие многих заболеваний, среди которых эксперты выделяют преждевременное старение.

5 Хумус Закуску на основе нутового пюре также можно смело включать в список продуктов для позднего перекуса. Такая паста не содержит холестерина, а по содержанию белка может посоревноваться со многими продуктами. К тому же хумус отлично утоляет голод, а также насыщает организм железом и ненасыщенными жирными кислотами.

6 Греческий йогурт Как и спаржа, греческий йогурт обеспечивает правильную работу кишечника. Но прежде, чем бежать в магазин за этим продуктом, убедитесь в том, что для вашего организма он действительно полезен. Если вы часто сталкиваетесь со вздутием живота после употребления молочных продуктов, то от греческого йогурта перед сном лучше отказаться.