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Свойства и польза фасоли для здоровья

Свойства и польза фасоли для здоровья
13:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот род бобовых снижает давление, повышает гемоглобин, улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также способствует похудению.

В клинической и народной медицине давно было известно, что помимо неоспоримых питательных качеств фасоль также обладает лечебными свойствами.

Наиболее она эффективна в следующих случаях:

Холестерин: Регулярное употребление фасоли – хороший способ поддерживать нормальный уровень холестерина. Эксперимент, проведенный в США, продемонстрирован, что ежедневное употребление 120 г фасоли в течение трех недель улучшает этот показатель на 10%.

Возможная причина такого действия – содержание в фасоли пищевых волокон (15,2%), которые вымывают холестерин и его предшественников (желчные соли) из кишечника и подготавливают их выведению со стулом.

Запоры и заболевания толстой кишки: Высокое содержание в фасоли целлюлозных волокон (20% от массы) делает ее эффективным средством в борьбе с запорами, а также в предотвращении дивертикулитов и злокачественных опухолей толстой и прямой кишки.

Гипертония: Фасоль идеальна для употребления людьми с высоким артериальным давлением (гипертонией), поскольку в ней содержится мало натрия и много калия.

Анемия и период выздоравливания: Это бобовое содержание более 10,4 мг/100 г железа, больше, чем в мясе или шпинате (оба продукта содержат приблизительно 3 мг/100 г). Это делает ее идеальной пищей для пациентов, страдающих от анемии и недостатка питательных веществ.

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Еще фитотерапевты дали общие пояснения по приготовлению и употреблению фасоли.

Вареная: фасоль используется в большом количестве блюд. Ее нельзя есть сырой. Фасоль лучше варить в мягкой воде (с низким содержанием кальция). Лучше всего замочить фасоль в холодной воде за несколько часов до ее приготовления.

Вареная и пюрированная фасоль готовится, когда необходимо удалить кожицу. Кожица – наименее усваиваемая часть фасоли, она может вызывать метеоризм.

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Здоровье, Фасоль, Бобовые, Советы медиков, Польза фасоли.
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