Скачать
Суббота, 12.10.2019
Премьер открыл конкурсы на должности госслужащих в новом правительстве (Видео)
Премьер открыл конкурсы на должности госслужащих в новом правительстве (Видео)
Еще пять чиновников администрации Трампа дадут показания в Конгрессе
Еще пять чиновников администрации Трампа дадут показания в Конгрессе
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Продукты, содержащие минимальное количество калорий
Продукты, содержащие минимальное количество калорий

Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест

Смотрите фото (6)
Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест
02:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Топ 5 вещей, которые нельзя делать сразу после приема пищи.

  • 1

    После принятия пищи всегда хочется прилечь и отдохнуть, но делать это не рекомендуется.

    Кстати, существует большой список того, чего нельзя делать после еды, чтобы быть здоровым и не набирать вес. Наверняка кто-то вам уже говорил, что после еды нельзя пить воду. Да? И они были абсолютно правы. Интересно почему? Читайте далее…

    Есть фрукты

    Фрукты, съеденные после основного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. Это нарушает пищеварение. Диетологи рекомендуют есть фрукты за 1 час до еды или через 2 часа после.

  • 2

    Пить

    Воду не рекомендуется пить во время еды и после. А всё потому, что она растворяет желудочный сок и, покидая желудок раньше, чем пища, уносит с собой ферменты, необходимые для ее переваривания. В идеале пейте воду за 40 минут до еды.

  • 3

    Душ и ванна

    Еще одно «нельзя" - это горячий душ. Вообще лучше всего принимать его через час после еды, так как он усиливает кровоток к рукам и ногам. При этом приток крови к желудку уменьшается. Пищеварение замедляется, появляются боли в желудке.

  • 4

    Спать

    После еды так и хочется вздремнуть, но делать это не стоит. Во-первых, сон будет тревожным, так как в это время ваш желудок будет интенсивно работать.Во-вторых, ученые из медицинской школы университета Янины провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые не ложились спать после еды, имели меньший риск возникновения инсульта.

  • 5

    Курение

    Курить медики не рекомендуют вообще, но раз вы уже не можете избавиться от этой пагубной привычки, то хотя бы не делайте это после еды.Курение уменьшает количество кислорода в крови, что приводит к спазму кровеносных сосудов. Таким образом, нарушается работа пищеварительного тракта, что влечет за собой сбои во всём организме. Курение после еды чаще вызывает боли в брюшной полости, а не пища, как думают некоторые.

Продукты, которые не рекомендуют хранить в пластиковой посуде

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Пища, Еда, Самочувствие, Вред для здоровья, Принятие пищи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
02 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
03 Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
04 Нобелевский лауреат назвал переселение на другие планеты безумием
05 Какой самый важный витамин для здоровья: доказано исследованием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Эстонию прибыло шесть минных тральщиков НАТО
В Эстонию прибыло шесть минных тральщиков НАТО
Трамп объявил о достижении торговой сделки с Китаем
Трамп объявил о достижении торговой сделки с Китаем
Пожар в &quot;Токио Стар&quot;: Суд освободил из-под стражи администратора
Пожар в "Токио Стар": Суд освободил из-под стражи администратора
Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест
Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь