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Авокадо - как есть правильно и с чем сочетается этот плод

Авокадо - как есть правильно и с чем сочетается этот плод
12:11 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Авокадо – невероятно полезный и очень вкусный плод.

О его свойствах было написано очень много, однако мало кто говорит о том, как правильно его готовить. 

К тому же, следует учитывать и то, с какими продуктами их можно сочетать. 

Авокадо – одно из любимых продуктов людей, которые следят за своим весом и борются с лишними килограммами. Ведь в мякоти содержится очень много полезных жиров и микроэлементов и там почти нет сахара. 

Врачи рекомендуют регулярно его употреблять больным диабетом людям. С помощью плода можно снизить уровень холестерина в крови. К тому же, авокадо любят вегетарианцы, потому что в нем очень много микроэлементов, которые содержатся в яйцах. 

Авокадо принято сочетать с телятиной или свининой. Не хуже подойдет с курятиной или яйцами. 

С мякоти авокадо можно готовить разнообразные соусы и супы. Также можно делать из него пюре с томатным соком и луком. Еще одно вкусное блюдо из авокадо – гуакамоле. Это измельченная мякоть, помидоры, лук и зелень. Это блюдо обычно подают с кукурузными чипсами. 

Авокадо прекрасно сочетается с хлебом, поэтому лучше использовать авокадо как намазку для бутербродов. Пастой из авокадо можно начинять различные овощи и мясо. Или к примеру, запекать половинки плода с различными начинками. 

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Также можно экспериментировать и добавлять авокадо в различные фруктовые и овощные салаты. Кремовая и нежная текстура плода сделает салат очень интересным. 

На родине этого плода в Южной Америке из него даже делают мороженое. 

Мякоть не стоит подавать в горячем виде, так как тогда она горчит и теряет свои вкусовые качества. Нарезанный авокадо со временем чернеет и становится не слишком привлекательным. Чтобы это исправить – стоит только легко сбрызнуть плод соком лимона.

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Здоровье, Фрукты, Авокадо, Плоды, Совет медиков, Как правильно есть авокадо.
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