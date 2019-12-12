Авокадо - как есть правильно и с чем сочетается этот плод

Новости шоу бизнеса:Авокадо – невероятно полезный и очень вкусный плод.

О его свойствах было написано очень много, однако мало кто говорит о том, как правильно его готовить.

К тому же, следует учитывать и то, с какими продуктами их можно сочетать.

Авокадо – одно из любимых продуктов людей, которые следят за своим весом и борются с лишними килограммами. Ведь в мякоти содержится очень много полезных жиров и микроэлементов и там почти нет сахара.

Врачи рекомендуют регулярно его употреблять больным диабетом людям. С помощью плода можно снизить уровень холестерина в крови. К тому же, авокадо любят вегетарианцы, потому что в нем очень много микроэлементов, которые содержатся в яйцах.

Авокадо принято сочетать с телятиной или свининой. Не хуже подойдет с курятиной или яйцами.

С мякоти авокадо можно готовить разнообразные соусы и супы. Также можно делать из него пюре с томатным соком и луком. Еще одно вкусное блюдо из авокадо – гуакамоле. Это измельченная мякоть, помидоры, лук и зелень. Это блюдо обычно подают с кукурузными чипсами.

Авокадо прекрасно сочетается с хлебом, поэтому лучше использовать авокадо как намазку для бутербродов. Пастой из авокадо можно начинять различные овощи и мясо. Или к примеру, запекать половинки плода с различными начинками.

Также можно экспериментировать и добавлять авокадо в различные фруктовые и овощные салаты. Кремовая и нежная текстура плода сделает салат очень интересным.

На родине этого плода в Южной Америке из него даже делают мороженое.

Мякоть не стоит подавать в горячем виде, так как тогда она горчит и теряет свои вкусовые качества. Нарезанный авокадо со временем чернеет и становится не слишком привлекательным. Чтобы это исправить – стоит только легко сбрызнуть плод соком лимона.