Скачать
Суббота, 12.10.2019
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
При ВСУ создана Водолазная школа: какие у нее цели (Фото)
При ВСУ создана Водолазная школа: какие у нее цели (Фото)
Хэй: Усик очень талантлив, у него очень высокий боксерский IQ
Хэй: Усик очень талантлив, у него очень высокий боксерский IQ
Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться
Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться

Работа за компьютером: как снизить воздействие на глаза

Работа за компьютером: как снизить воздействие на глаза
19:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если не обращать внимания на первичные симптомы, со временем могут возникнуть более серьезные проблемы.

Исследователи из США сообщили, что существует метод, который позволит людям защитить свое зрение в том случае, если они много времени проводят за компьютером.

Тот факт, что такая работа опасна для зрения людей, известен давно, однако в современном мире большинство профессий связано с работой за компьютером в том или ином виде.

Чтобы снизить вред воздействия компьютера на глаза, медики рекомендуют пользоваться каплями для глаз, которые действуют как искусственная слеза, увлажняя поверхность глаза, оберегая ее от пересыхания.

Также для того, чтобы избежать дискомфорта органов зрения, ученые советуют периодически делать несколько простых упражнений, а также правильно оформить свое рабочее место. От того, насколько удобно работать за компьютером, зависит многое, поскольку при неправильной освещенности помещения или неудачном наклоне монитора нагрузка на глаза возрастает и орган зрения страдает сильнее.

Медики говорят, что в случае, если есть ощущение сухости или жжения, то очень важно сделать перерыв и дать глазам отдохнуть, поскольку это все первичные симптомы, которые говорят о том, что глаза устали и им нужен перерыв. Если не обращать внимания на первичные симптомы, со временем могут возникнуть более серьезные проблемы.

Берегите зрение: основные признаки усталости глаз

Также рекомендуется делать перерывы между работой за компьютером каждые пару часов, чтобы давать возможность глазам отдохнуть. В это время лучше всего смотреть в окно и делать гимнастику для глаз. Все эти советы позволят уберечь глаза от возможных проблем и снизят нагрузку на глаза даже при продолжительной работе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Глаза, Зрение, Защита, Работа с компьютером.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
02 Богдан снова числится в списках БПП
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Покрова 2019: что нельзя делать и что можно делать в это день
05 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
&quot;Это то, чего я жду с нетерпением&quot;: Джастин Бибер хочет стать папой
"Это то, чего я жду с нетерпением": Джастин Бибер хочет стать папой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь