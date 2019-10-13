Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

Явные признаки проблем с сердцем, которые не стоит игнорировать

Явные признаки проблем с сердцем, которые не стоит игнорировать
18:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти. Их главная опасность в том, что они могут развиваться без симптомов.

Дискомфорт в области груди

Это наиболее распространенный признак проблем с сердцем. Такая боль может возникнуть не только возле сердца, но и в грудном отделе позвоночника. Человек может чувствовать ее даже тогда, когда отдыхает.

Боль в руке 

Онемение или боль в левой руке может быть признаком приближения сердечного приступа. Большинство игнорирует этот симптом, считая, что это все неудобная поза.

Тошнота, изжога, боль в животе

Это достаточно распространенные расстройства, однако если они возникают слишком часто, то стоит обратиться к кардиологу. Все потому, что боль в сердце отбивается на соседние органы. Тошнота, к примеру, появляется из-за повышения артериального давления.

Постоянные покашливания

Такой симптом может возникать из-за проблемы с сердцем. Если с кашлем выделяется белая или розовая слизь, то это может свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Головокружение и нарушение координации

Такие симптомы человек может ощущать тогда, когда недостаточно поел, не выспался или простудился. Но если это возникает без причин, то возможно у человека нарушено кровообращение в головном мозге или сердце.

Если же к этому добавляется затрудненное дыхание, то необходимо вызвать скорую. 

Усталость

Если у вас возникает усталость, от того, что вы раньше делали без проблем, то стоит обратиться к врачу.

Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)

Отекшие руки и ноги 

На фоне сердечно-сосудистых заболеваний возникает отечность, поначалу слабая, а со временем она усиливается. 

Непонятная боль в челюсти или горле

Боль в горле может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Вероятно, необходимо употреблять кардиопрепараты. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Здоровье, Боль, Боль в сердце, Проблемы в сердце.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
05 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
&quot;Диагноз журналистике&quot;: Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь