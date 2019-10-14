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Почему губы бледные: анемия, дефицит железа и другие причины

Почему губы бледные: анемия, дефицит железа и другие причины
21:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если у человека все в порядке со здоровьем, его губы имеют розовый оттенок.

Если же вы замечаете у себя бледность губ, возможно, вам стоит прислушаться к организму, который таким образом заявляет об определенных заболеваниях.  Причины бледности губ могут быть разными. Так организм может отреагировать на стресс, недостаток питательных веществ, наличие вредных привычек. Однако причины могут быть и более существенные, в частности, тяжелые поражения головного мозга.

Причины бледных губ:

Хроническая усталость, переутомление, нарушение сна. Вследствие подобных состояний в организме человека возникает нарушение в регуляции сосудистого тонуса, как следствие губы и кожа – бледнеют.

В большинстве случаев бледность губ объясняется нехваткой в организме питательных веществ, в частности железа. Чтобы не возникало дефицита железа, стоит следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным – содержал красное мясо, печень, бобовые, орехи, гречку и другие продукты, богатые железом.

Анемия характеризуется снижением количества эритроцитов и содержания гемоглобина. В таком случае уменьшается поступление кислорода в ткани, что и приводит к побледнению губ. Косметическими средствами вы лишь маскируете, но не лечите причины

У детей бледные губы могут появиться в результате нарушения работы вегетативной нервной системы. Симптом имеет функциональный характер. Нарушение тонуса отделов вегетативной части нервной системы приводит к нарушению кровотока. В таком случае стоит обратиться к врачу-неврологу.

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Бледность губ во взрослом возрасте тоже может иметь неврологическое основание (остеохондроз, атеросклеротические изменения сосудов). Фактором появления бледности губ могут быть вредные привычки. Отказ от злоупотребления алкоголем и курения нормализует кровоснабжение и восстанавливает естественный цвет кожных покровов и губ.

Хронические заболевания сердца и легких приводят к гипоксии (кислородному голоданию) тканей и органов, что тоже может проявляться бледностью губ. Если вы не уверены в причине бледности губ, лучше обратиться к специалисту.

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Здоровье, Губы, Анемия, Переутомление, Бледность губ.
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