Назван самый жиросжигающий продукт на осень

Новости шоу бизнеса:Диетолог считает, что этой осенью каждый желающий сбросить вес и привести тело в порядок должен включить в свой рацион обычную свеклу.

Овощ доступен каждому по ценовой категории и достаточно распространен в магазинах. Чтобы свекла давала положительный результат похудения, диетолог не рекомендует добавлять ее в салаты с майонезом и другими высококалорийными продуктами.

Эксперт отметил, что свекла содержит в себе большое количество полезных минералов, таких как фолиевая кислота, калий и йод.

Эти компоненты поддерживают здоровье сердца, улучшают обмен веществ и стабилизирует работу гормонов щитовидной железы. Фосфор, который также содержится в этом овоще, способствует высокому уровню энергичности.

Диетолог отметила, что при регулярном употреблении свеклы, человек не будет больше страдать никакими жировыми отложениями. Эксперт считает, что свекла - это самый жиросжигающий продукт, который рекомендуется включать в рацион на осень.