Скачать
Среда, 16.10.2019
Могерини: устойчивость Украины является одним из главных интересов Евросоюза
Могерини: устойчивость Украины является одним из главных интересов Евросоюза
Полиция: в Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты
Полиция: в Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди
"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди

Ученые рассказали о вреде острого перца

Ученые рассказали о вреде острого перца
02:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ученые нашли любопытную связь между поеданием перца чили и ухудшением познавательных способностей.

Более ранние исследования подтвердили тот факт, что включение в рацион острого перца уменьшает риск преждевременной смерти. Однако, по последним данным ученых, постоянное употребление чили ускоряет процесс ухудшения когнитивных функций и повышает риск развития деменции. Об этом сообщает MedicalNewsToday.

Потребление чили действительно полезно для поддержания здоровой массы тела и артериального давления, но капсаицин, содержащийся в продукте, негативно влияет на мышление у пожилых людей. Эксперты обнаружили: люди, употреблявшие ежедневно 50 и более граммов красного перчика, почти в два раза больше рисковали столкнуться с ослаблением мыслительных способностей.

Выяснилась еще одна удивительная вещь: участники эксперимента, регулярно поедавшие много острого перца, отличались небольшими доходами и пониженным индексом массы тела. Эти люди также были физически менее активны, чем те, кто не увлекался чили.

Манго признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке

Ученые выдвинули предположение, что нормальный и пониженный индекс массы тела напрямую связан с повышенной восприимчивостью организма к капсаицину, ведь у людей с избыточным весом не наблюдается такой закономерности. Вероятно, особая реакция на капсаицин объясняет, почему у женщин и мужчин с недостаточной массой тела отмечается повышенный риск снижения когнитивных функций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перец, Работа мозга, Острый перец, Вред острого перца, Как острый перец влияет на мозг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
03 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
04 У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
05 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь