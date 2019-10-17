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Тайна за семью замками: секреты красоты восточных женщин (Фото)

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Тайна за семью замками: секреты красоты восточных женщин (Фото)
00:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Косметологи приоткрыли занавес и поделились секретами шелковистой кожей, отсутствием морщин, и свежестью женщин Востока.

  • 1

    Секреты красоты восточных женщин уходят корнями в древность. Их предки использовали дары природы и делали разнообразные оздоровительные процедуры. Вот несколько простых советов:

    Чаепитие

    Чаепитие – традиционный ритуал жителей Востока. Ни для кого не секрет, что чай является отличным источником антиоксидантов, особенно это касается зеленого чая. Исследования показывают, что японцы, потребляющие большое количество зеленого чая, имеют более низкий уровень смертности.

    Интересный факт: китайцы пили зеленый чай более чем 4000 лет.

  • 2

    Белоснежная кожа

    Кожа без дефектов – мечта любой девушки! В Корее бледность считалась признаком аристократизма. Чтобы осветлить кожу, используйте простой рецепт: измельчите листья мяты до состояния пасты и нанесите смесь на лицо, оставьте на 15 минут.

    Интересный факт: во времена династии Коре дети из семейств высшего класса использовали воду с цветками персика, чтобы сделать кожу белоснежной.

  • 3

    Массаж

    Массаж является древней формой исцеления и используется более, чем 5000 лет. Массаж поможет снять напряжение и улучшает циркуляцию крови.

    Интересный факт: уже в 2700 году до н.э. в Китае найдены документальные подтверждения того, что люди использовали массаж для оздоровления.

  • 4

    Экзотические продукты для красоты

    Меню жителей Востока включает в себя продукты питания, способствующие медленному старению и приданию коже эластичности. Например: мед, вишню, рис, огурцы, авокадо и китайские грибы шиитаке. Грибы особенно богаты на витамины группы В, железо, кальций и магний, которые омолаживают кожу.

    Интересный факт: женьшень используется в Азии на протяжении веков и является отличным тонизирующим средством. Женьшень улучшает кровообращение и способствует выработке энергии. Женьшень омолаживает кожу с помощью антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы и помогают коже оставаться эластичной.

  • 5

    Цветочные ванны

    Жители Малайзии, Таиланда, Индонезии, Китая использовали цветочные ванны, как ритуал красоты, хорошего будущего, удачи, свежести ума и тела. В состав таких ванн зачастую входят лепестки красной розы, белой розы, жасмина, фиолетовых орхидей, лилий, лотоса. Эти цветы не только красивы, но и обладают изумительным запахом и хорошей энергетикой.

    Интересный факт: в Малайзии, Индонезии и Таиланде цветочные ванны использовались для ритуалов повышения красоты человека. Церемония состояла из двух этапов: чтения заклинаний и принятия цветочной ванны.

Названы привычки, из-за которых увеличивается число прыщей на лице

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Красота, Уход, Косметология, Восток, Восточные женщины, Тайны красоты, Секреты женщин.
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