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Основные ошибки при использовании микроволновки

Основные ошибки при использовании микроволновки
08:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Микроволновые печи установлены почти в каждом доме, и многим людям кажется, что они хорошо знают, как управляться с этим устройством.

Эксперты в области здорового питания из Франции назвали 6 ошибок, связанных с использованием микроволновых печей, которые ни в коем случае нельзя совершать.

Оставлять пищу без контроля. Микроволновками часто пользуются люди, у которых много других дел по дому, но не забывайте про то блюдо, которое вы приготовляете. В противном случае возникает риск перенагревания продуктов питания, что сделает их вредными для здоровья.

Использование пластиковых контейнеров. Вы не должны готовить пищу в микроволновой печи в пластиковых контейнерах, поскольку почти все они содержит бисфенол-А и другие химические вещества, негативно влияющие на гормональную систему. Эти вещества выделяются при нагревании. Не используйте контейнеры, которые специально не предназначены для микроволновок.

Отказ от перемешивания пищи. В микроволновой печке нагревание происходит неравномерно, поэтому пищу лучше перемешивать по мере приготовления. Продукты питания с высоким содержанием воды вроде овощей готовятся быстрее, чем мясо. Поэтому если вы готовите мясо с овощами, сделайте так, чтобы тепло распространялось равномерно.

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Нетерпеливость. Правильно установленное время приготовления пищи гарантирует ее максимальную безопасность и пользу для здоровья. Не вынимайте из микроволновки пищу, которая не приготовилась до конца, даже если вы очень торопитесь.

Отказ от кухонных перчаток. Контейнер внутри микроволновой печки нагревается достаточно сильно, и если вы попробуйте извлечь его голыми руками, то получите ожоги. Поэтому обязательно используйте кухонные перчатки или полотенца.

Использование полиэтиленовой пленки. Даже если вы только размораживаете в микроволновке пищу, всё равно нельзя оставлять ее в полиэтиленовой пленке. Она может расплавиться и дать утечку вредных химических веществ.

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Здоровье, Микроволновка, Микроволновая печь, Советы медиков.
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