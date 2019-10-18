Продукты, которые ни в коем случае нельзя есть натощак

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Именно в утреннее время мы насыщаем себя нужной энергией, силой, бодростью. Покушав правильно и сытно утром, можно целый день не испытывать чувство голода.

Уже давно доказано, что именно завтрак остается наиболее важным и нужным для организма. Но тут уже не все так просто. Многие начинают свой день с йогурта, кофе и апельсинового фреша, не подозревая, что все перечисленные продукты категорически нельзя употреблять натощак. Что еще лучше убрать из утреннего меню, рассказали эксперты.

Быстрые завтраки – хлопья, растворимые каши

Несмотря на то, что подобные продукты рекламируются как идеальная пища для начала дня, лучше заменить их более натуральными и полезными вещами. Являясь богатым источником углеводов, хлопья и быстрорастворимые каши резко повышают уровень сахара в крови, который затем также быстро падает, вызывая сильный голод. В итоге чувство сытости появляется ненадолго, и уже через пару часов вы снова захотите перекусить.