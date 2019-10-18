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С какого возраста начинается старение организма

С какого возраста начинается старение организма
15:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Для большинства жителей планеты, первые симптомы этого процесса оказываются незаметными.

Ученые из США выяснили, что человеческий организм начинает стареть позже, чем принято считать.

Исследования, которые ранее были посвящены этому вопросу, показали, что организм начинает изнашиваться и стареть после наступления 30-летия.

Но недавний эксперимент поставил под сомнения прошлые утверждения. Согласно новым сведениям люди стареют после 39 лет. Перешагнув эту отметку, в организме начинают происходить процессы, которые подходят под определение – старение.

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Было установлено, что достигнув 39 лет, у человека начинает притупляться интеллектуальная деятельность мозга. Кроме того, в указанном возрастном периоде часто наблюдаются проблемы, связанные с дисфункцией мышц и ухудшением структуры костей.

Начинает активно вырабатываться меланин, отвечающий за нормальное функционирование организма, защищая его. Такие процессы в организме свидетельствуют о его постепенном старении.

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Здоровье, Старость, Старение организма, Советы медиков.
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