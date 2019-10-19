Простые привычки с утра, которые помогут ускорить метаболизм (Фото)

1 НАЧНИТЕ УТРО С ЗАРЯДКИ Как бы нам ни хотелось избежать этой процедуры, но без небольшой утренней физической активности растормошить свой организм и настроить его на позитивную энергетическую волну невозможно. Не стоит думать, что взбодрить себя можно и чашечкой кофе. В данном случае это будет не настоящая встряска, а химический допинг. Поэтому выберите для себя несколько несложных и полезных упражнения для утренней гимнастики, которые помогут вам проснуться и зарядят вас настоящей энергией. Иначе сонное тело потребует сладенького в качестве надежного и простого энергетического источника. Совет: наилучший результат для утреннего разгона метаболизма приносят интервальные тренировки, в которых идет чередование высокой и низкой интенсивности физической нагрузки. К примеру, бег чередуется с ходьбой. Либо меняется темп выполнения одних и тех же упражнений. Кстати, утреннюю гимнастику можно заменить на утреннюю пробежку по парку.

2 СЪЕШЬТЕ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО Англичане говорят «an apple a day keeps the doctor away" - одно яблоко в день и вам не понадобится врач. А еще яблоко является прекрасным средством для разгона метаболизма с утра. Яблоки богаты пектином, который известен своим положительным действием на скорость обменных процессов. Совет: если вы отправляетесь на утреннюю тренировку в спортзал, перекусите дома яблоком до тренировки. Это добавит вам энергии и не даст почувствовать «зверский аппетит" после тренировки.

3 ВЫПЕЙТЕ ВОДЫ Чтобы очистить организм от токсинов, промыть почки и подстегнуть обмен веществ, выпивайте с утра не меньше одного стакана чистой воды. Заметьте: не чая, кофе или молока, а именно стакан или два простой воды. И не забывайте пить ее в течение всего рабочего дня. Совет: заведите на рабочем столе полуторалитровую бутылку воды. Наполняйте ее по приходу на работу и заставляйте себя понемногу ее опустошать в течение рабочего дня. Так вы скорее выпьете свою дневную норму жидкости.

4 СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ ЗЕЛЕНЫЙ КОКТЕЙЛЬ Зеленый коктейль прост в исполнении, не займет много времени с утра и отлично подстегивает метаболизм. Смешивайте те ингредиенты, которые вам нравятся, экспериментируйте. Но не добавляйте сахар или иные подсластители. Например, смешайте в блендере несколько видов фруктов, капусту, семена льна и кокосовое молоко, и напиток готов. Для заправки после утренней пробежки или зарядки подойдет зеленый коктейль, в составе которого есть авокадо, богатый полезными ненасыщенными жирами и прекрасно помогающий сжигать калории.

5 ТЯНИТЕСЬ Используйте утренние часы для того, чтобы заняться растяжкой мышц. Именно в мышцах сжигаются калории, чем менее эластичны и более забиты ваши мышцы – тем меньше калорий они сожгут. Чем меньше у вас мышц, тем меньше калорий вы сожжете. Тянитесь вверх, тяните руки в стороны, делайте наклоны с растяжкой боковых и задних мышц. Совет: на работе улучшайте момент, чтобы потянуться – делайте глубокий вздох, потяните руки вверх, как можно сильнее, затем сделайте несколько круговых движений руками.

6 ПОЗАВТРАКАЙТЕ Не уходите на работу без правильного завтрака. Если вы позволяете себе не завтракать перед работой, ваш обмен веществ будет «спать" до обеда. Завтрак – самый важный прием пищи, задающий тон обмену веществ на целый день. Утренний прием пищи должен быть белково-углеводным. При этом белки должны быть легко усваиваемыми, а углеводы – сложными (длинными), на расщепление которых до глюкозы потребуется достаточно времени.