Простые привычки с утра, которые помогут ускорить метаболизм (Фото)

СЪЕШЬТЕ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Англичане говорят «an apple a day keeps the doctor away" - одно яблоко в день и вам не понадобится врач. А еще яблоко является прекрасным средством для разгона метаболизма с утра. Яблоки богаты пектином, который известен своим положительным действием на скорость обменных процессов.

Совет: если вы отправляетесь на утреннюю тренировку в спортзал, перекусите дома яблоком до тренировки. Это добавит вам энергии и не даст почувствовать «зверский аппетит" после тренировки.