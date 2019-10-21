Осторожно: чем опасны перезревшие бананы

Новости шоу бизнеса:Считается, что бананы с чёрными точечками самые вкусные, так как они более сладкие. Особенно часто такое можно услышать от продавцов самих бананов. Но это не так.

Перезревшие бананы несут в себе определённую опасность. Те коричневые или уже чёрные пятна, которые можно заметить на многих бананах, говорят о том, что эти плоды не самые свежие.

Разумеется, любители перезревших бананов есть всегда и запретить их потреблять никто не может. Просто нужно знать об опасности, которая может поджидать при поедании подобных продуктов.

Мухи-дрозофилы

Перезревший и треснутый банан привлекает мух-дрозофил. При этом совершенно не важно — продают продукт в магазине или на базаре на открытом воздухе. Они проникают под кожуру через трещины, питается бананом и одновременно откладывает яйца. Это может проходить совершенно незаметно человеческому взору. Но если внимательно приглядеться, то можно заметить огромное количество личинок на таких перезревших бананах.

Токсины

Они совершенно незаметно проступают из перезревших бананов. В итоге это отрицательно скажется на пищеварительной системе. Те, кто испытывают проблемы с желудком или кишечником, лучше не рисковать. Гораздо полезнее будут жёлтые или чуть зеленоватые бананы.

Повышение давления

Перезревшие бананы имеют слишком много тирамина. Вещество по своему действию близко к адреналину. В итоге возможны повышение уровня сахара в крови и давления.

Отравление

Не меньшую опасность несут перезревшие бананы желудку — они могут грозить отравлением. Причиной могут быть те же личинки мух.

Головные боли

И наконец, перезревшие бананы опасны для головного мозга и нервной системы. Они могут вызвать мигрени. Особенно опасно их есть тем, кто страдает от неврозов. Поэтому стоит тщательно выбирать бананы перед покупкой и при первых признаках порчи фрукта избавляться от него.