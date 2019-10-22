Медики назвали новое полезное свойство рыбьего жира

Новости шоу бизнеса:Рыбий жир сможет снизить риск бронхиальной астмы у будущего ребенка.

Ученые Дании провели исследование с участием 700 беременных женщин, которым давали капсулы с рыбьим жиром и оливковым маслом. Потом ученые следили за здоровьем родившихся детей в течение пяти лет и пришли к выводам, что у 24% детей, чьи матери принимали в капсулах лишь оливковое масло, развивались проблемы с дыханием и бронхиальная астма, в то время как у принимавших рыбий жир, это число составляет 17%.

Это открытие в принципе не является революционным, польза рыбьего жира неоспорима, однако теперь больше прояснились его полезные качества для беременных.

Выводы исследования были опубликованы в медицинском журнале Новой Англии (New England Journal of Medicine) и на их основе было рекомендовано женщинам в интересном положении сдавать анализ крови, который бы выявлял риск ребенка заболеть бронхиальной астмой в будущем, и соответственно, облегчил бы работу врачей, которые бы были в курсе, кому назначать рыбий жир.