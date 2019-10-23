Скачать
Среда, 23.10.2019
Посол в Германии о признании Голодомора геноцидом: Не МИД ФРГ принимает решение
Посол в Германии о признании Голодомора геноцидом: Не МИД ФРГ принимает решение
Хищения в Нацгвардии: ВАКС избрал меру пресечения Микитасю
Хищения в Нацгвардии: ВАКС избрал меру пресечения Микитасю
Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи
Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи

Подтянутые ножки: топ-5 упражнений для стройных икр

Смотрите фото (6)
Подтянутые ножки: топ-5 упражнений для стройных икр
00:14 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Тренировки, благодаря которым икры станут сильными и красивыми!

Подъемы на носочках: ступни прямо

Базовое упражнение является основой для тренировки икры в любом возрасте. Наверняка вы помните данную тренировку еще со времен детского сада и уроков физкультуры в школе. Подъемы на носочках помогают растянуть икроножную мышцу, придав ей изящные очертания. Помимо прочего, данное упражнение крайне полезно для тех, кто часто ходит на каблуках, поскольку подъемы укрепляют ноги, снимают усталость и делают наши ножки более выносливыми. Еще это упражнение врачи рекомендуют людям, страдающим от плоскостопия. Выполняя тренировку ежедневно, вы снизите риск появления судорог.

Выполнение:

- примите начальное положение: встаньте прямо, поставив ступни носками вперед на ширине плеч;

- неспешно поднимитесь на носочки, оторвав пятки от пола;

- максимально поднявшись на носки, медленно опустите пятки на землю;

- сделайте по 20 подъемов в три захода с перерывами.

Если во время тренировки вы чувствуете приближение судорог, то попробуйте сперва помассировать ступни ног и икры.

Подъемы на носочках: ступни под углом (пятки вместе, носки врозь)

Данное упражнение аналогично первому варианту, но оно позволяет проработать и другие части мышц.

Выполнение:

- примите начальное положение: встаньте прямо, поставив ступни на ширине плеч;

- соедините пятки, развернув носки под углом;

- медленно поднимитесь на носки, оторвав пятки от пола;

- максимально поднявшись на носки, медленно опустите пятки на землю;

- сделайте по 20 подъемов в три захода с перерывами.

Обратите внимание на то, что пятки вместе мы держим лишь на полу. Во время подъема их смыкать не надо.

Подъемы на носочках: ступни под углом (носки вместе, пятки врозь)

Продолжаем прорабатывать икроножные мышцы с помощью подъемов на носки. Если в прошлом задании мы смыкали пятки, то в этот раз соединим вместе носочки. Обратите внимание на то, что в данном упражнении бедра надо расположить шире, чем в предыдущих вариантах подъемов.

Выполнение:

- примите начальное положение: встаньте прямо, разведите бедра;

- поставьте ступни чуть шире плеч; - соедините носки, развернув пятки под углом от себя;

- медленно поднимитесь на носки, оторвав пятки от пола;

- максимально поднявшись на носки, медленно опустите пятки на землю;

- сделайте по 20 подъемов в три захода с перерывами.

Не забывайте отдыхать в промежутках между повторами. Ни в коем случае не спешите и следите за ощущениями в коленях. Не перенапрягайтесь. Если вам сложно, делайте меньше поторов.

Широкий присед с подъемом икры

Не секрет, что приседы входят в число самых популярных упражнений для женщин всех возрастов. Приседы не только помогают эффективно сжечь жировые складки, но еще и придают мышцам красивую форму. Данный тип упражнений развивает икры, а так же мышцы бедер и ягодиц.

Выполнение:

- широко разведите ноги, носки должны быть слегка развернуты вперед;

- сложите руки ладонями вместе перед грудью;

- опуститесь, согнув колени, чтобы бедра располагались параллельно полу, а колени находились над ступнями;

- оторвите от пола левую пятку, перенесите вес на носок левой пятки и на правую ступню;

- пружинистыми движениями опускайте и поднимайте левую ногу;

- после тридцати повторов переключитесь на вторую ногу.

Если вам сложно держать равновесие, придерживайтесь руками за спинку стула. Следите за положением спины, она должна быть ровной. Делайте 30 пружинистых движений на каждую ногу в 3 повтора с интервалами для отдыха.

Расстяжка икр у стены

Великолепное и простое упражнение, с которым справятся даже непривыкшие к спорту люди.

Выполнение:

- встаньте лицом к стене на расстоянии вытянутых рук;

- упритесь ладонями в стену;

- разведите ноги под углом: одну ногу поставьте ближе к стене, второй ногой сделайте широкий шаг назад;

- согните колено ноги у стены и опуститесь;

- сделайте несколько пружинистых движений;

- сделайте 20 повторов и повторите упражнение на другой ноге.

Во время упражнения, вы почувствуете натяжение в мышцах отведенной назад ноги. Скоро в икрах появится приятное тепло. Расстяжку у стены можно выполнять в холодное время года, если ваши ножки мерзнут. Тренировка поможет согреть ноги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Упражнения, Ноги, Стройные ноги, Тренеровки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Гороскоп на завтра, 23 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе
04 "Выписан добротно": Марчук назвал плюсы нового законопроекта о СБУ
05 Прямо посреди эфира телешоу Алек Болдуин неожиданно снял штаны (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
США &quot;открыли дверь&quot; в НАТО для Северной Македонии
США "открыли дверь" в НАТО для Северной Македонии
Матиоса уволили в запас
Матиоса уволили в запас
Король Таиланда женился на своей наложнице, лишив ее всех титулов
Король Таиланда женился на своей наложнице, лишив ее всех титулов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь