Эффективные способы проверки качества продуктов

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Есть много способов проверить качество продуктов, но большинство из них сложные и могут требовать помощи специалистов.

Эксперты рассказали о тех, которыми можно воспользоваться самостоятельно, дома или даже в магазине.

Курица

Обратите внимание на белые прожилки и слишком широкую жировую прослойку. Это означает, что птицу откармливали в короткие сроки кормом с гормональными добавками. Полезным такое мясо точно не назовешь.

Также важен цвет мяса: желтизна говорит о несвежести. Куриное мясо должно быть розовым и упругим.