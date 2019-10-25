Когда уровень гормона стресса повышен: симптомы и причина

Новости шоу бизнеса:Кортизол – это гормон, задача которого мобилизовать ресурсы организма.

Заболевания, провоцирующие высокий уровень кортизола сопровождаются избыточным весом, повышенным артериальным давлением и постоянным стрессом.

Кортизол помогает организму мобилизовать энергию в экстренных ситуациях и делает глюкозу более доступной как для мозга, так и для различных функций обмена веществ. Хроническое повышение уровня кортизола постепенно "выматывает" организм.

Когда сдавать кортизол?

Клинические показания для сдачи кортизола – подозрение на опухоль надпочечников или гипофиза.

Что касается функционального повышения кортизола, то есть естественной реакции по определенным причинам, которые нарушают работу организма, то поводом для проверки могут быть следующие причины:

Выпадением волос или избыточный вес.

Нарушен менструальный цикл.

Дисгормональные заболевания молочных желез, эректильной дисфункции.

Повышенное давление или проблемы со сном, настроением.

Наличие таких симптомов при устойчивом повышению кортизола, говорит о том, что физиологическая реакция уже за пределами нормы.

Повышение кортизола – показатель наличия угрозы для нормального функционирования организма.

Симптомы повышенного кортизола:

Изменение веса

Увеличение веса – первый симптом высокого уровня кортизола. Особенно в верхней части тела, поскольку жир накапливается в таких участках тела, как грудная клетка, плечи и спина. Руки и ноги при этом выглядят худыми.

Проблемы с кожей:

акне

фиолетовые пятна на груди, бедрах, животе

синяки;

усиленный рост волос на лице и теле.

Депрессия и частые перепады настроения

Тревога – самый распространенный симптом. Сопровождается постоянными перепадами настроения, возможные признаки депрессии. Высокий уровень кортизола также снижает кровообращение и снабжение глюкозы в мозг.

Усталость и бессонница

Ночью избыточный уровень гормона не дает человеку возможности расслабиться и заснуть.

В нормальных условиях кортизол повышается около 8 утра. Но если уровень кортизола повышен, гормон активен ночью, а утром иссякает.

Чем опасен высокий уровень кортизола?

Гормон стресса при повышении секреции способен приводить к разрушению белков аминокислот и гликогена – до глюкозы.

По сути, высокий кортизол заставляет организм работать на пределе, что существенно повышает риск инсульта и сердечного приступа. Высокий кортизол снижает усвоение кальция и коллагена, влияет на процессы регенерации, делает кости хрупкими.

Кортизол повышает уровень глюкозы в крови в два раза, что снижает секрецию инсулина и усложняет задачу утилизации избыточного сахара. Как следствие, высокий кортизол постепенно приводит к развитию сахарного диабета и ожирения.

К тому же, если кортизол повышен, попытки похудения с помощью голодания или жестких диет, только ухудшают ситуацию.

Ведь в таких условиях уровень кортизола повышается еще сильнее. Поэтому, при повышенном уровне кортизола, запрещено голодать.