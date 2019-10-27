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Апельсиновая кожура: веские причины добавить данный продукт в рацион

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Апельсиновая кожура: веские причины добавить данный продукт в рацион
09:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:При помощи апельсиновой кожуры можно с легкостью избавиться от темных пятен и других дефектов кожи.

Кожура действует как естественный отбеливатель, помогая улучшить тон вашей кожи. Более того, она поддерживает эластичность, предотвращает тусклость и возвращает природное сияние эпидермису. А еще, компоненты, присутствующие в апельсиновой кожуре защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолета.

Другие свойства этого продукта:

Устраняет признаки старения

Мощные антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в апельсиновых корках, активно борются со свободными радикалами, которые повреждают здоровые клетки кожи и ускоряют появление морщин и дряблой кожи.

Борется с угрями и черными точками

Будучи слегка абразивным по природе, порошок из апельсиновых корок может работать в качестве отшелушивающего средства, удаляющего грязь, черные точки и омертвевшие клетки с кожи. Все это помогает предотвратить появление камедонов и угревой сыпи.

Прекрасно отбеливает зубы

Свежая кожура апельсина помогает устранить желтый налет на зубах. Дело в том, что в апельсиновых корках присутствует известно вещество D-лимонен, избавляющее эмаль от желтых пятен, вызванных злоупотреблением кофе и курением. Для отбеливания зубов просто потрите зубную эмаль свежей апельсиновой коркой в течение 2-3 минут, после чего прополощите рот теплой водой.

Помогает худеть

Происходит это благодаря тому же витамину C, который является мощным антиоксидантом, а значит, способствует сжиганию жира. Чтобы успешно бороться с лишними килограммами, вместо привычного кофе и газированных напитков употребляйте напиток на основе апельсиновых корок.

Снижает уровень "плохого" холестерина

Употребление апельсиновых корок может помочь снижению уровня липопротеинов низкой плотности в организме, а значит, избавляет от «плохого» холестерина, предупреждая проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечные приступы.

Апельсиновый сок vs апельсин: что полезнее

Улучшает настроение

Запах цитрусовых способствует улучшению настроения, поднятию эмоционального тонуса. Для этого достаточно в фруктовую вазу с апельсинами или апельсиновыми корками разместить в жилой комнате или гостиной, а еще лучше в спальне, в этом случае пробуждение в хорошем настроении вам обеспечено.

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Питание, Здоровье, Польза, Кожура, Апельсин, Апельсиновая кожура.
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