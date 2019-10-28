Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Бородянский: Поиски уполномоченного по защите украинского языка продолжаются
Бородянский: Поиски уполномоченного по защите украинского языка продолжаются
ДТП в Киеве: три человека госпитализированы (Видео)
ДТП в Киеве: три человека госпитализированы (Видео)
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие

Король фруктов: ТОП-10 полезных свойства граната

Смотрите фото (11)
Король фруктов: ТОП-10 полезных свойства граната
02:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многочисленные исследования доказывают: польза граната неоценима.

  • 1

    Гранат богат витаминами, минералами и аминокислотами. Диетологи рекомендуют употреблять его в пищу регулярно. Почему? Давайте разберемся.

    Перечислим причины, по которым надо включить гранат в свой рацион.

    Повышает гемоглобин. Самое известное свойство граната - борьба с анемией. При малокровии употребляйте разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев.

  • 2

    Снижает давление. Зернышки граната очень мягко снижают артериальное давление у гипертоников. А перепонки из плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить ночной сон.

  • 3

    Повышает активность гормонов. В косточках граната содержатся масла, которые восстанавливают гормональный баланс в организме. Поэтому не выплевывайте гранатовые семечки - их нужно съедать, особенно если болезненно переносите месячные, у вас головные боли или климакс.

  • 4

    Дезинфицирует рот и горло. Водный отвар из кожуры граната или его сок применяют для полоскания горла (при ангине и фарингите), полости рта (при гингивите и стоматите). Дубильные вещества снимают боль, а органические кислоты уничтожают инфекцию.

  • 5

    Заменит инсулин. Плоды граната - одни их немногих сладостей, которые не только допустимы, но и полезны диабетикам. Для этого употребляйте по 60 капель сока 4 раза в день до еды. Уже на 3-й день у вас существенно снизится уровень сахара в крови.

  • 6

    Выводит радиацию. Сок граната очень полезен всем, кто работает с радиоактивными изотопами или живет в зоне повышенной радиации.

  • 7

    Вылечит кожу. У вас жирная кожа, угри или гнойные высыпания? Сделайте маску из слегка поджаренной, толченой кожуры граната со сливочным или оливковым маслом. Храните ее в холодильнике и наносите на кожу не чаще 2 раз в неделю. А порошком из высушенной кожуры можно эффективно лечить ожоги, трещины и царапины.

  • 8

    Изгоняет глисты. Кора спелого граната содержит алкалоиды пельтьерин,изопельтьерин и метилизопельтьерин, которые обладают сильным противоглистным действием. Чтобы избавиться от глистов, настаивайте 40-50 г измельченной коры в 400 г холодной воды в течение 6 часов, а затем прокипятите на медленном огне, пока не выпарится половина жидкости. Остывший отвар процедите и выпейте в течение часа мелкими порциями. Спустя час выпейте слабительное, а через 4-5 часов сделайте клизму.

  • 9

    Останавливает диарею. Кора и плоды граната обладают вяжущим свойством, поэтому их используют против поноса, колита и энтероколита. Взрослым нужно высушить, измельчить кору и принимать по щепотке 3 раза в день после еды, а детям с этой целью можно давать свежеотжатый сок, разведенный наполовину водой. В случае инфекционной диареи, полифенолы, содержащиеся в кожуре граната, эффективно уменьшают рост дизентерийной палочки и других возбудителей.

  • 10

    Снимает воспаление. При различных воспалительных заболеваниях (почек, печени, ушей и глаз, суставов, гинекологических органов) помогает отвар коры граната. Приготовьте его так: 2 чайные ложки измельченной коры залейте 1 стаканом горячей воды, прокипятите на водяной бане 30 минут, процедите, отожмите и разведите кипяченой водой до исходного. Принимайте по 50 г 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Апельсиновая кожура: веские причины добавить данный продукт в рацион

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Здоровье, Полезные свойства, Фрукт, Гранат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
03 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
04 Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)
05 Нереальный микромир: лучшие работы с конкурса Nikon Small World 2019 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый поезд &quot;Киев-Мариуполь&quot; осуществил свой первый рейс (Фото)
Новый поезд "Киев-Мариуполь" осуществил свой первый рейс
В Херсоне найден труп женщины со следами насилия (Видео)
В Херсоне найден труп женщины со следами насилия
В столице помянули расстрелянных в урочище Сандармох (Видео)
В столице помянули расстрелянных в урочище Сандармох
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в очередное романтическое путешествие (Фото)
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в очередное романтическое путешествие (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь