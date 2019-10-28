Король фруктов: ТОП-10 полезных свойства граната

1 Гранат богат витаминами, минералами и аминокислотами. Диетологи рекомендуют употреблять его в пищу регулярно. Почему? Давайте разберемся. Перечислим причины, по которым надо включить гранат в свой рацион. Повышает гемоглобин. Самое известное свойство граната - борьба с анемией. При малокровии употребляйте разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев.

2 Снижает давление. Зернышки граната очень мягко снижают артериальное давление у гипертоников. А перепонки из плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить ночной сон.

3 Повышает активность гормонов. В косточках граната содержатся масла, которые восстанавливают гормональный баланс в организме. Поэтому не выплевывайте гранатовые семечки - их нужно съедать, особенно если болезненно переносите месячные, у вас головные боли или климакс.

4 Дезинфицирует рот и горло. Водный отвар из кожуры граната или его сок применяют для полоскания горла (при ангине и фарингите), полости рта (при гингивите и стоматите). Дубильные вещества снимают боль, а органические кислоты уничтожают инфекцию.

5 Заменит инсулин. Плоды граната - одни их немногих сладостей, которые не только допустимы, но и полезны диабетикам. Для этого употребляйте по 60 капель сока 4 раза в день до еды. Уже на 3-й день у вас существенно снизится уровень сахара в крови.

6 Выводит радиацию. Сок граната очень полезен всем, кто работает с радиоактивными изотопами или живет в зоне повышенной радиации.

7 Вылечит кожу. У вас жирная кожа, угри или гнойные высыпания? Сделайте маску из слегка поджаренной, толченой кожуры граната со сливочным или оливковым маслом. Храните ее в холодильнике и наносите на кожу не чаще 2 раз в неделю. А порошком из высушенной кожуры можно эффективно лечить ожоги, трещины и царапины.

8 Изгоняет глисты. Кора спелого граната содержит алкалоиды пельтьерин,изопельтьерин и метилизопельтьерин, которые обладают сильным противоглистным действием. Чтобы избавиться от глистов, настаивайте 40-50 г измельченной коры в 400 г холодной воды в течение 6 часов, а затем прокипятите на медленном огне, пока не выпарится половина жидкости. Остывший отвар процедите и выпейте в течение часа мелкими порциями. Спустя час выпейте слабительное, а через 4-5 часов сделайте клизму.

9 Останавливает диарею. Кора и плоды граната обладают вяжущим свойством, поэтому их используют против поноса, колита и энтероколита. Взрослым нужно высушить, измельчить кору и принимать по щепотке 3 раза в день после еды, а детям с этой целью можно давать свежеотжатый сок, разведенный наполовину водой. В случае инфекционной диареи, полифенолы, содержащиеся в кожуре граната, эффективно уменьшают рост дизентерийной палочки и других возбудителей.