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Отличное средство для укрепления иммунитета: польза чая из шиповника

Отличное средство для укрепления иммунитета: польза чая из шиповника
15:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Плоды шиповника – замечательное средство для укрепления иммунитета и общего оздоровления организма.

Шиповник богат витаминами, в первую очередь, витамин С, его в шиповнике не меньше, чем в цитрусовых. Также в составе шиповника много микроэлементов, таких как пектин, эфирные масла, дубильные вещества, каротин. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.

Чай из шиповника полезен при простуде, воспалительных процессах в организме, гипертонии, а также авитаминозе. Он придает силы, помогает побороть зимнюю хандру, снимает усталость.

Чай с шиповником благотворно влияет на сердце, он снижает уровень плохого холестерина в крови, препятствует развитию таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, атеросклероз. Также чай из шиповника полезен при расстройствах желудка, диарее, метеоризме.

Шиповник употребляют в виде ягод, чая, настоек, вина, отваров и масла из косточек.

Рецепты чая из шиповника

Чай из шиповника можно заваривать, как в чайнике, так и термосе. Две столовые ложки измельченных ягод заливают стаканом кипятка и настаивают в течении 8-10 минут.

Также плоды шиповника можно сочетать с чаем или каркаде. Чтобы чай получился вкусным и ароматным, его заваривают в термосе. Для этого берут три столовые ложки шиповника, одну чайную ложку чая и сахар по вкусу, настаивают в течении двух часов.

Уникальные целебные свойства шиповника

В итоге вы получаете вкусный, ароматный, а самое главное очень полезный целительный напиток. Обязательно включите в свой рацион чай из шиповника в зимний период. Он согреет вас в холодный день и защитит от простуды.

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Здоровье, Иммунитет, Шиповник, Польза, Чай из шиповника.
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