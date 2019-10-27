Отбеливание зубов: какие опасности несет такое воздействие на эмаль зуба

Новости шоу бизнеса:Белоснежная улыбка, как в рекламе зубной пасты - мечта каждого человека и сегодня услугами по осветлению эмали украинцы пользуются очень активно.

Отбеливание зубов до сих пор достаточно дорогостоящая процедура, но в последние годы она стала более доступной - почти в каждой стоматологии появились специальные аппараты для выполнения этой процедуры. Часто в погоне за белоснежной улыбкой люди не задумываются о том, какой вред такое агрессивное воздействие на эмаль может нести для зуба.

"Конечно, есть разные методики отбеливания и все они по разному влияют на зуб", - рассказала стоматолог одной из запорожских клиник Анна Олегова. - Например, химический способ - это воздействие атомарного кислорода на эмаль. Десны в это время обрабатываются специальным защитным гелем. Процедура агрессивная и если вещество попадет на десны, то можно получить серьезный ожог. Есть лазерный метод - более щадящий и эффективный, потому что лазер воздействует отдельно на каждый зуб.

Результат такого отбеливания впечатляющий, удается избавится даже от действительно темных пятен. Ультразвуковой метод - самый мягкий - нагревание зубной эмали и тканей в этом случае минимально. Еще есть фотоотбеливание - это относительно новый метод. Для него используется гель перекиси водорода, который активируется галогеновым светом ламп. Под влиянием света из геля выделяется кислород, расщепляющий тёмный пигмент.

Вариантов отбеливания много, но несмотря на последние достижения - любой из них негативно влияет на зубную эмаль. Стоит учитывать, что отбеливание противопоказано людям с чувствительной эмалью, заболеваниями десен. Если у человека стоят металлические коронки, то отбеливать зубы нужно только после консультации с врачом.

Как призналась Анна Олегова, стоматологи редко признают тот факт, что после регулярного отбеливания зубы становятся более слабыми, их эмаль истончается. Первый признак этого - повышенная чувствительность во время приема пищи или чистки зубов или же кровоточивость десен. В таком случае зубы нужно укреплять специальными пастами и обратиться за консультацией к врачу, а от очередного сеанса лучше отказаться. Халатное отношение может медленно разрушать зубы.