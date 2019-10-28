Скачать
Понедельник, 28.10.2019
В Кабмине задумались об отмене одного из налогов
В Кабмине задумались об отмене одного из налогов
Зима близко: в Кабмине отчитались о старте отопительного сезона
В Кабмине отчитались о старте отопительного сезона
Кэмпбелл: Хочу реванша с Ломаченко
Кэмпбелл: Хочу реванша с Ломаченко
Режиссер Дэвид Линч получил почетный Оскар
Режиссер Дэвид Линч получил почетный Оскар

Как не испортить зрение со смартфоном?

Как не испортить зрение со смартфоном?
12:48 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Смартфоны очень прочно вошли в нашу жизнь, но кроме пользы они приносят и вред, если неправильно их использовать.

Медики дают неутешительный прогноз – уже через тридцать лет половина населения планеты будет страдать близорукостью. Всеми виной повальное увлечение интернетом и гаджетами.

При этом можно хотя бы попытаться защитить свое зрение от негативного воздействия смартфонов. Татьяна Павлова, врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук, рассказала о действиях, к которым стоит прибегнуть ради того, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.

Для начала медик рекомендует не затягивать с обращением к офтальмологу для профилактики близорукости, которую называют эпидемией века. По ее словам, нет точной информации о том, какое точно количество времени можно проводить за экраном телефона. Однако известно, что это имеет прямую корреляцию с состоянием аккомодационного аппарата глаза.

Главный враг молодости: продукт, который вызывает появление морщин

Основными причинами ухудшения зрения Павлова считает неправильное освещение, позу человека, а также чтение с экрана устройства с близкого расстояния. В то же время, немаловажной причиной можно назвать перегрузку мышцы, отвечающей за работу вблизи.

Если ухудшение зрения уже началось, необходимо начать соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Даже если частое использование гаджета является необходимым, например, в силу рабочих обстоятельств, следует чаще отворачиваться от дисплея и смотреть вдаль, чтобы дать глазам отдохнуть и защитить глазной нерв от перегрузки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Смартфон, Зрение, Здоровое зрение, Советы медиков, Как не испортить зрение со смартфоном.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
03 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
04 Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)
05 Полная ликвидация в водоемах: в Японии изменили геном рыбы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
Мокрый снег и мороз: украинцев ждет похолодание
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
В Украине планируют отменить медицинские справки
В Украине планируют отменить медицинские справки
&quot;Они заключили пакт&quot;: новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских
"Они заключили пакт": новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь