Как не испортить зрение со смартфоном?

Новости шоу бизнеса:Смартфоны очень прочно вошли в нашу жизнь, но кроме пользы они приносят и вред, если неправильно их использовать.

Медики дают неутешительный прогноз – уже через тридцать лет половина населения планеты будет страдать близорукостью. Всеми виной повальное увлечение интернетом и гаджетами.

При этом можно хотя бы попытаться защитить свое зрение от негативного воздействия смартфонов. Татьяна Павлова, врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук, рассказала о действиях, к которым стоит прибегнуть ради того, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.

Для начала медик рекомендует не затягивать с обращением к офтальмологу для профилактики близорукости, которую называют эпидемией века. По ее словам, нет точной информации о том, какое точно количество времени можно проводить за экраном телефона. Однако известно, что это имеет прямую корреляцию с состоянием аккомодационного аппарата глаза.

Основными причинами ухудшения зрения Павлова считает неправильное освещение, позу человека, а также чтение с экрана устройства с близкого расстояния. В то же время, немаловажной причиной можно назвать перегрузку мышцы, отвечающей за работу вблизи.

Если ухудшение зрения уже началось, необходимо начать соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Даже если частое использование гаджета является необходимым, например, в силу рабочих обстоятельств, следует чаще отворачиваться от дисплея и смотреть вдаль, чтобы дать глазам отдохнуть и защитить глазной нерв от перегрузки.