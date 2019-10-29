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Медики рассказали о пользе хорошего сна

Медики рассказали о пользе хорошего сна
01:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Хороший сон длиной 7-9 часов назван самым простым способом снижения давления.

Американские ученые провели исследование, предусматривавшее эксперимент с участием 300 человек, средний возраст которых составил 45 лет. Испытуемые постоянно носили на себе устройства, которые каждые 45 минут производили замер артериального давления. На ночь участники эксперимента надевали специальные датчики, которые считывали параметры работы организма в разные фазы сна.

Ученые обнаружили, что у людей, которые спали плохо или мало, утром следующего дня наблюдалось повышенное систолическое давление. При этом участники, которые ложились спать с высоким давлением, но спали хорошо и не менее 7 часов, наутро поднимались с постелей в нормальном состоянии.

«Для улучшения самочувствия и снижения давления необходимо спать от 7 до 9 часов. Лучше ложиться не позднее 23:00», - констатировали авторы проекта.

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Также специалисты подчеркнули важность сна в максимальной темноте, выключив все гаджеты и зашторив окна. По словам ученых, избыточный свет в темное время суток нарушает выработку мелатонина, сдвигая ее на более позднее время, - в результате сон не наступает в положенные часы. Перед отходом ко сну не нужно находиться в ярко освещенном помещении, свет в помещении перед сном должен быть мягким и рассеянным, советуют эксперты. Сон не в полной темноте ведет к увеличению риска развития сердечно-сосудистых болезней, предостерегли они.

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Сон, Давление, Польза сна, Как снизить давление, Свойства сна.
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