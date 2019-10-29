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Медики назвали целебные свойства вина

Медики назвали целебные свойства вина
02:19 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В небольших количествах хорошее вино не только не вредит организму, но, напротив, оказывает на него благотворное влияние.

Каждый год выходит огромное количество заголовков о полезных свойствах вина для человеческого здоровья. Но действительно ли это так? Действительно ли газеты говорят людям правду?

Примечание: положительное влияние для человеческого здоровья исходит из умеренного потребления только натурального вина, определяемого Американской кардиологической ассоциацией, как 100-120 грамм в день.

Способствует долговечности

У пьющих вино людей смертность на 34 процента ниже, чем у людей пьющих пиво или другие спиртные напитки. Об это заявляет финское исследование, в котором взяли участие 2468 мужчин в течение 29-летнего периода, опубликованное в Журналах Геронтологии, 2007.

Снижает риск сердечных приступов

Умеренно пьющие люди, страдающие повышенным кровяным давлением, на 30 процентов менее склонны к сердечному приступу, чем не пьющие. Такую информацию опубликовала Гарвардская школа общественного здравоохранения в 2007.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Вино содержит процианидины, которые предохраняют человека от больших проблем у сердечно-сосудистой системы. Вина из Сардинии и юго-западной Франции имеют больше процианидинов, чем другие вина (если мы говорим о натуральном вине, без добавления химических препаратов). Об этом говорит исследование в Университете королевы Марии в Лондоне, опубликованное в 2006.

Снижает риск диабета 2 типа

Умеренно пьющие имеют на 30 процентов меньший риск развития диабета 2 типа, чем непьющие. В исследовании участвовали 369 862 человек, которых изучали около 12, в Амстердамском медицинском центре Университета VU.

Снижает риск инсульта

Вероятность того, что в сосудах образуется сгусток крови, падает примерно на 50 процентов у людей, которые потребляют умеренное количество алкоголя. Об этом говорит исследование Колумбийского университета, в котором принимали участие 3 176 человек за восьмилетний период.

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Снижает риск возникновения катаракты

Умеренные пьющие на 32 процента менее склонны к катаракте, чем непьющие, а те, кто употребляет вино, на 43 процента менее склонны к развитию катаракты, чем те, которые пили в основном пиво. В таком исследовании принимали участие 1379 человек в Исландии, и оно было опубликовано в журнале Nature, 2003.

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Вино, Польза вина, Свойства вина.
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