Названы доступные продукты, снижающие артериальное давление

Новости шоу бизнеса:Повышенное артериальное давление часто можно предотвратить или снизить путем здорового питания.

Лучший способ узнать, есть ли у вас высокие показания давления, это измерить его у своего врача или использовать монитор артериального давления дома. Какие продукты, в частности, следует включать в свой рацион, рассказали специалисты.

Некоторые продукты в вашем рационе могут оказать негативное влияние, повышая артериальное давление, например, те, что содержат большое количество соли. Однако существую и такие, что способствуют снижению повышенного артериального давления.

Сегодня поговорим о напитках, которые стоит взять «на вооружение» гипертоникам. При исследовании, проведенном учеными, у людей с гипертонией было обнаружено значительное снижение артериального давления после потребления 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель. Другое исследование («Влияние потребления гранатового сока на артериальное давление и здоровье сердечно-сосудистой системы») обнаружило аналогичные эффекты, особенно для систолического артериального давления.

Недавние исследования показали положительное влияние томатного сока. Было обнаружено, что томатный сок снижает артериальное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний. Согласно результатам, опубликованным в журнале Food Science and Nutrition, артериальное давление снизилось в среднем на три процента у трети участников эксперимента с нелеченой предгипертонией или гипертонией, которые пили несоленый томатный сок ежедневно в течение двух месяцев.