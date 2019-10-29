Польза и вред семечек подсолнечника для организма

Новости шоу бизнеса:У семечек есть полезные свойства, о которых вы могли даже и не догадываться!

В повседневной спешке мы можем компенсировать физические и эмоциональные затраты с помощью правильных перекусов. Единственное условие – перекус должен быть не только быстрым, но и полезным. Всем этим требованиям отвечают семечки.

Семечки богаты растительными жирами и жирорастворимыми витаминами, которые замедляют старение и снижают уровень холестерина в крови. Косметологи и эксперты по красоте уверяют, что ломкие и слабые ногти вполне могут стать здоровыми, если употреблять немного семечек каждый день.

Еще один очевидный плюс семечек как здорового перекуса – микроэлементы. Йод, железо, магний, которыми полны выращенные на украинском черноземе под теплыми лучами солнца семечки, необходимы для исправной работы сердца и нормализации деятельности сосудов.

Фолиевая кислота, также входящая в состав этого замечательного натурального и экологически чистого продукта, благотворно воздействует на нервную систему, стабилизирует настроение.

Многие не воспринимают семечки как что-то здоровое и полезное. А зря. В семечках, прошедших минимальную термическую обработку, витамина D почти столько же, сколько в рыбе. А калия даже больше, чем в бананах.