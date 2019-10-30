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Основные ошибки ухода за кожей, о которых вам нужно знать

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Основные ошибки ухода за кожей, о которых вам нужно знать
14:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Дерматологи из Нью Йорка рассказали о том, какие процедуры они бы никогда не применили на себе.

  • 1

    Химические пилинги на дому

    Некоторые люди используют химические пилинги для ухода за кожей в домашних условиях. По мнению экспертов, они слишком сильно воздействуют на кожу для домашнего использования. Рубцы, покраснение, аллергия, потеря естественного цвета лица может быть последствием химического пилинга, который мы делаем самостоятельно.

  • 2

    Мочалка из люффы

    Мочалки из рода травянистых лиан слишком абразивные и могут раздражать кожу, распространяют бактерии. В итоге на коже появляются экземы и угри.

  • 3

    Увлажняющие средства с коллагеном

    По мнению дерматоголов из США, молекула коллагена слишком велика, чтобы работать как средство для омоложения. Активный ингредиент не проникает в кожу, поэтому вы просто получаете чрезмерно дорогой увлажняющий крем.

  • 4

    Абразивные скрабы для лица

    Абразивные скрабы для лица могут вызывать раздражение и вызывать гиперпигментацию. Большинство людей, которые пробуют их, являются пациентами с угревой сыпью. Скраб не способен вычищать угри и приводит к еще большим раздражениям.

    Дерматологи рекомендуют умываться два раза в день, вытирать лицо в течении минуты от лба вниз, чтобы избавить кожу от бактерий. Такая техника вытирания вызывает прилив коллагена, главного компонента соединительных связей в организме. Коллаген отвечает за упругость кожи, который делает ее сияющей.

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Здоровье, Уход за кожей, Уход за лицом, Уход за телом, Советы медиков, Советы дерматологов.
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